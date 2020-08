Morreu na sexta-feira (28) à noite o ator Chadwick Boseman, aos 43 anos. O astro ficou internacionalmente conhecido por sua interpretação do herói Pantera Negra no filme da Marvel, entre outros personagens importantes da história americana. Ele enfrentava, desde 2016, um câncer de cólon.

“É com imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon de estágio 3 em 2016, e lutou contra ele nestes últimos quatro anos conforme progrediu para estágio 4”, diz a mensagem de familiares divulgada nas redes sociais do ator.

O texto lembra alguns dos personagens de Chadwick:

“Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou por tudo, e trouxe a vocês muitos dos filmes que tanto amam. De ‘Marshall: Igualdade e Justiça’ a ‘Destacamento Blood’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson e muitos mais, todos foram gravados durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira trazer à vida o rei T’Challa em ‘Pantera Negra’.”

Conforme o texto, o ator, nascido na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, morreu em casa, acompanhado da mulher e da família. Até então a doença nunca havia sido mencionada pelo ator publicamente.

Chadwick Aaron Boseman começou a carreira na televisão, com um pequeno papel na série “Parceiros da Vida”, e também participou de séries como “Lei & Ordem” e “Plantão médico”. Seu primeiro papel regular foi em “Lincoln Heights”, no ano de 2009.

O primeiro personagem de destaque do ator no cinema foi em “42: A História de uma Lenda” (2013), vivendo o jogador de beisebol Jackie Robinson, que em 1947 se tornou o primeiro negro a entrar para a Major League Baseball, a principal do país.

Cultura negra

Esse seria o primeiro de muitos personagens marcantes para a cultura negra interpretados pelo ator, que viveu James Brown, em “Get on Up: A História de James Brown” (2014), e o juiz Thurgood Marshall, primeiro membro negro da Suprema Corte americana, em “Marshall: Igualdade e Justiça” (2016).

Pantera Negra

No próprio ano de 2016, em que foi diagnosticado, ele estreou no papel que o tornou internacionalmente famoso: o Pantera Negra, primeiro super-herói negro dos quadrinhos americanos, criação da Marvel de 1966. Foi em “Capitão América: Guerra Civil”, quando fez a primeira aparição como o príncipe T’Challa.

Em 2018 estrelou o filme solo do super-herói. Sucesso de crítica e público, “Pantera Negra” contou a história de Wakanda, um reino africano fictício e altamente avançado tecnologicamente, com mulheres comandando o exército e a tecnologia, e T’Challa precisando defender o trono e o próprio reinado e seu povo.

O filme bateu a marca do US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais, além de ganhar três Oscar e ser indicado a outros quatro, inclusive de melhor filme.

O ator participou ainda de “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e de “Vingadores: Ultimato (2019), e tinha presença confirmada em um novo filme “Pantera Negra”, previsto para 2022.

Chadwick Boseman atuou ainda em “Destacamento Blood”, dirigido por Spike Lee, que estreou em junho deste ano, e em “Ma Rainey’s Black Bottom”, com Viola Davis, que tinha estreia prevista ainda para 2020.

Representatividade

A trajetória do ator e o personagem por ele interpretado marcaram a história do cinema e se tornaram ícones da representatividade e da cultura negra. A morte de Chadwick Boseman acontece ainda em meio a protestos contra o racismo nos Estados Unidos, após casos de negros assassinados em abordagens policiais, e também em um cenário eleitoral. O próprio ator havia postado recentemente seu apoio à chapa adversária de Trump, formada pelo ex-vice-presidente Joe Biden e a senadora Kamala Harris, primeira negra a ser candidata a vice-presidente do país.

Celebridades lamentam

Nas redes sociais não faltaram lamentos e manifestações de homenagens ao ator.

A Marvel se manifestou dizendo que o legado do ator viverá para sempre.

“Nossos corações estão quebrados e nossos pensamentos estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado irá viver para sempre. Descanse em paz”, diz a nota publicada pela Marvel com Chadwick como Pantera Negra.

O produtor Kevin Feige reproduziu o mesmo texto e mudou sua foto no perfil do Twitter para uma foto do Pantera Negra.

Martin Luther King III, filho do ativista dos direitos civis Martin Luther King Jr, disse que o ator “trouxe a história à vida” ao interpretar homens como James Brawn, Thurgoode Marshall e Jackie Robinson, além do próprio Pantera Negra. “Como Pantera Negra”, ele também foi um super-herói para muitos”, escreveu. “E apesar de seus quatro anos de longa batalha contra o câncer, ele continuou lutando e inspirando. Ele fará falta”.

Chadwick Boseman brought history to life on the silver screen, from Jackie Robinson, James Brown and Thurgood Marshall. As Black Panther, he was also a superhero to many. And despite his 4 year long battle with cancer, he kept fighting and he kept inspiring. He will be missed. pic.twitter.com/f0Tc8ByaXj — Martin Luther King III (@OfficialMLK3) August 29, 2020

O ator Chris Pratt, que contracenou com Boseman na franquia Vingadores, como membro do grupo de “Guardiões da Galáxia”, também fez sua homenagem:

“Minhas preces vão para a família de Chadwick”, escreveu o ator, que também mencionou que “o mundo perde um tremendo talento”.

Atores, atrizes, músicos, personalidades como Oprah Winfrey e John Legend, também fizeram suas homenagens e demonstraram estar devastados com a notícia.

“Que ALMA gentil e talentosa. Mostrando-nos toda aquela grandeza entre cirurgias e quimio. A coragem, a força e o poder necessários para fazer isso. É assim que se parece a Dignidade”, escreveu a eterna apresentadora, atriz e empresária.

What a gentle gifted SOUL. Showing us all that Greatness in between surgeries and chemo. The courage, the strength, the Power it takes to do that. This is what Dignity looks like. https://t.co/U3OOnJVS42 — Oprah Winfrey (@Oprah) August 29, 2020

“Eu estou tão chocado e de coração quebrado com Chadwick. Ele era uma luz tão brilhante, um artista tão talentoso. Ele trouxe graça, elegância e poder para tudo o que fez. Ele sempre parecia carregar nossos ancestrais com ele. E agora ele se junta a eles muito cedo”, escreveu Legend, o primeiro homem negro detentor de EGOT – Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

I’m so shocked and heartbroken about Chadwick. He was such a bright light, such a gifted performer. He brought grace, elegance and power to everything he did. He always seemed to carry our ancestors with him. And now he joins them far too soon. — John Legend (@johnlegend) August 29, 2020

O Internacional postou que o ator foi “um herói que superou a ficção para fazer diferença na realidade”, lembrando que o jogador Patrick costuma fazer o gesto do Pantera Negra em suas comemorações. A postagem diz ainda que “lamenta a morte de Chadwick Boseman, um ídolo tão necessário em tempos como os atuais”.

O jogador também fez sua homenagem. “Wakanda está em luto, descanse em paz T’Challa (@chadwickboseman) #WakandaForever”.

Um herói que superou a ficção para fazer diferença na realidade. Símbolo de representatividade, inspirou milhões, incluindo nosso craque @patrickChoco92. O Clube do Povo lamenta a morte de Chadwick Boseman, um ídolo tão necessário em tempos como os atuais. #WakandaForever 🙅🏿 pic.twitter.com/GvFMEVvMZH — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 29, 2020

As celebridades brasileiras também se manifestaram. Lázaro Ramos, ator, apresentador, escritor e ativista fez sua homenagem ao eterno Pantera Negra que resumiu o sentimento geral e o legado que deixa o trabalho de Chadwick Boseman para a cultura negra:

“Ele se tornou o rosto de um mundo ideal. O rosto do sonho por uma Wakanda.

Queriamos morar lá e sermos liderados por ele.

O líder voltou há pouco tempo agora num filme de Spike Lee “5 bloods” e também cheio de falas inspiradoras.

@chadwickboseman que wakanda te receba de braços abertos.

Obrigado por ser nosso Pantera negra.

Obrigado por nos ajudar a sonhar mais um pouco e por sermos um pouco mais orgulhosos de quem somos.

Obrigado, continuaremos por aqui a gritar wakanda forever e seu rosto estará junto e continuarei aqui querendo ser o T’challa.”