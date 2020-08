Ludmilla compartilhou nesta semana com os seus seguidores do Instagram como é o seu cabelo natural, sem tranças ou perucas. Em vídeos publicados nos stories, a cantora mostrou os cachos, porém contou que não irá mantê-los.

“Meu cabelo, gente! Eu cortei ele de novo, porque tinha feito besteira. Agora ele está crescendo natural real. Cachinhos bonitinhos né? Eu vou trocar de cabelo já já”, disse a artista.

Brunna Gonçalves, esposa da artista, está passando pelo processo de transição capilar e também tem compartilhado diversos registros do seu cabelo natural. “Me sinto a mulher mais linda do mundo!”, disse no Instagram.

A dançarina ainda revelou que sempre teve receio de mostrá-lo, porém agora sente-se livre. “Depois de dois anos escondendo o meu cabelo por baixo das laces, finalmente me sinto preparada e confortável de mostrar o meu cabelo natural! Sim, eu estou apaixonada pelos os meus cachinhos!”.

Ludmilla e Bruna assumiram o namoro em junho de 2019 e estão casadas desde dezembro do mesmo ano.