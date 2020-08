As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público. (Foto: Carol Chaves/Divulgação)

As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público.

A FOSPA (Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) alia história com a melodia de seus 70 anos de trajetória em edição dedicada à programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, promovido pela Sedac (Secretaria de Estado da Cultura). Na segunda edição do evento, que neste ano celebra “Narrativas abrangentes: memórias e identidades”, músicos da orquestra e convidados preparam um repertório especial para levar de forma segura ao público o patrimônio imaterial da OSPA, de forma online, em meio à pandemia. O concerto acontece neste sábado (15) às 17h.

A 16ª edição do OSPA Live reúne um repertório que atravessa os períodos Clássico, Romântico e Contemporâneo, com três grupos de câmara. O projeto inicia com o duo formado por Artur Elias​ (flauta) e Liliana Michelsen​ (piano), que revisita Introdução e Variações sobre “Trockne Blumen” D.802, de Franz Schubert (1797-1828). A obra de estilo Romântico, considerada rara pela presença da flauta, se caracteriza pelo tema melancólico, com uma conclusão triunfal. A canção pertence ao ciclo A Bela Moleira, do mesmo autor, e é baseada em poemas de Wilhelm Müller.

O quarteto composto por Henrique Amado ​(flauta), Bruno Esperon ​(violino), Leonardo Bock ​(viola) e Philip Gastal Mayer ​(violoncelo) sobe ao palco com Quarteto para flauta em Ré Maior, K 285, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Primeiro de três quartetos elaborados para o flautista amador Ferdinand de Jean, a composição transita de uma melodia alegre para um assombro romântico, chegando a um desfecho astuto, com conjuntos de eco.

Por fim, Henrique Amado (flauta) junta-se a Ange Bazzani (fagote) e a Eduardo Knob (piano) para o desfecho do programa. O trio interpreta Pastorales de Noël para flauta, fagote e piano, de André Jolivet (1905-1974).

Inspirada no Natal, cada um dos movimentos da peça descreve um fragmento da narrativa cristã. A obra, de caráter contido, também abre margem para uma interpretação simbólica, devido à inserção histórica do compositor na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando a França estava sob ocupação.

A apresentação é transmitida ao vivo, pelo canal do YouTube da orquestra, diretamente da Casa da OSPA. A direção artística é do maestro Evandro Matté.

Sobre o OSPA Live

Projeto online da OSPA, busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e convidados realizam recitais, em grupos de câmara, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da OSPA. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A OSPA é uma das fundações vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura. Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. O apoiador da Temporada Artística é a Sulgás. A realização é da Fundação OSPA e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Promovido pela Sedac, por meio do DMP (Departamento de Memória e Patrimônio) e do IPHAE (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado), o Dia Estadual do Patrimônio Cultural busca celebrar os bens materiais e imateriais que compõem a formação da sociedade gaúcha ao longo dos anos. Instituída em 25 de abril de 2019, por meio do Decreto 54.608, a cerimônia chega à sua segunda edição em 2020. Marcada por uma extensa programação online, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, neste ano as celebrações abrangem mais de 50 municípios e 144 instituições de todo o Rio Grande do Sul e têm como tema “Narrativas abrangentes: memórias e identidades”.

Serviço

Quando: 15 de agosto de 2020, às 17h

Onde: Ao vivo, pelo canal do YouTube da OSPA

Programa

Duo: Artur Elias​ (flauta) e Liliana Michelsen​ (piano)

Franz Schubert (1797-1828)

Introdução e Variações sobre “Trockne Blumen”* D.802

Quarteto: Henrique Amado ​(flauta), Bruno Esperon ​(violino), Leonardo Bock ​(viola), Philip Gastal Mayer ​(violoncelo)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quarteto para flauta em Ré Maior, K 285

I. Allegro

II. Adagio

III. Rondo

Trio: Henrique Amado (flauta), Ange Bazzani (fagote) e Eduardo Knob (piano)

André Jolivet (1905-1974)

Pastorales de Noël para flauta, fagote e piano

I. L’Etoile

II. Les Mages

III. La Vierge et L’enfant

IV. Entrée et Dance des Berges