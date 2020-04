Dicas de O Sul Outback estreia delivery em Porto Alegre e prepara benefícios especiais

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

(Foto: Divulgação)

Com a chegada do serviço de delivery do Outback, agora é possível pedir as delícias do restaurante em casa usando o aplicativo iFood e curtir um #MomentoOutbackEmCasa em Porto Alegre.

Para celebrar essa novidade e incentivar os seus fãs a ficarem em casa, o Outback fará diversas promoções durante as próximas semanas e é bom ficar sempre de olho: as novidades vão surgir a todo tempo com ofertas de encher a boca d’água.

O cardápio oferece ícones como a famosa costela de porco Ribs on the barbie, as sobreasas de frango Kookaburra Wings, além dos cortes de carne, massas, saladas, burgers, bebidas e sobremesas.

“Nosso delivery foi pensado para levarmos o #MomentoOutback aos nossos clientes em todas as ocasiões e por isso pensamos em todos os detalhes para garantir sempre a melhor experiência”, diz Denis Nogueira, gerente de Novos Negócios da Bloomin Brands no Brasil.

Cerveja Outback Colorado: leve três, pague uma

Na compra de três cervejas Outback Colorado (300 ml) pelo delivery, o cliente paga apenas uma (R$ 16,90). A ação é válida por tempo limitado, enquanto durarem os estoques. A cerveja Outback Colorado é exclusiva e com sabor inspirada no pão australiano, famoso por ser a cortesia de boas-vindas do restaurante. A cerveja, uma Rye Light American Wheat, traz lúpulo australiano, centeio e açúcar mascavo.

Ovo de Páscoa inédito

O Outback preparou um ovo de chocolate exclusivo para a Páscoa 2020 e ele está disponível no delivery. Inspirado nas sobremesas Havanna Thunder e Chocolate Thunder From Down Under, a nova delícia tem 290 g e é composta por meio ovo de chocolate meio amargo recheado por cinco diferentes camadas que representam todo o bold flavour da marca: o exclusivo brownie de chocolate com nozes pecans do Chocolate Thunder, cremes trufados de chocolate branco e de chocolate meio amargo, o inconfundível brownie de doce de leite Havanna com nozes pecans e o incrível ganache de doce de leite Havanna.

O preço foi reduzido de R$59,90 por R$39,90. Duas unidades saem por R$69,90. O estoque é limitado e, por isso, a ação é válida para áreas específicas e aparecerá no app de acordo com a localização do cliente.

