Rio Grande do Sul Outubro registra redução de homicídios e de latrocínios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Mês também registrou 10.ª diminuição consecutiva de roubo de veículo. Capital atingiu queda histórica

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) divulgou, nesta quinta-feira (09), os indicadores criminais relativos ao mês de outubro, que registrou queda em diversos crimes violentos no Rio Grande do Sul.

Com reforço de ações policiais, o mês fechou com redução de 7% dos casos de homicídio e de 60% dos casos de latrocínio, com 2 ocorrências registradas em todo o Estado.

O combate à criminalidade também é observado na redução de roubos de veículo, de abigeatos e de roubos a transporte coletivo, com variações negativas que superam 30%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Porto Alegre, por exemplo, outubro foi marcado pelo menor número de roubos de veículo dos últimos 13 anos.

Os indicadores criminais são divulgados mês a mês pela SSP. As estatísticas de criminalidade são compiladas pelo OESP (Observatório Estadual da Segurança Pública) do Rio Grande do Sul, com base nos dados repassados pelas instituições vinculadas da pasta (Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito – Detran).

De posse dessas informações, a SSP busca retratar a situação da segurança pública no estado, a fim de otimizar os serviços de inteligência e possibilitar o emprego estratégico das forças policiais, contribuindo, por consequência, para uma maior segurança do povo gaúcho.

Homicídio: tendência de queda se manteve no RS

Depois de julho registrar o menor número de homicídios de toda a série histórica, iniciada em 2010, outubro também manteve a tendência de queda, encerrando o mês com 132 ocorrências no Rio Grande do Sul. Isso representa uma redução de 7%, em comparação com o mesmo período no ano passado. No acumulado do ano, a redução é de 5%.

A Capital gaúcha, por sua vez, registrou 25 homicídios, 4 a menos do que em outubro de 2022, totalizando uma redução de 13,8%. Nos primeiros 10 meses do ano, a queda chegou a 17,9%, com 48 homicídios a menos, considerando o total acumulado.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, o trabalho integrado e estratégico realizado pelas forças de segurança é determinante para a queda do número de mortes violentas no Rio Grande do Sul.

“A redução dos homicídios é resultado do serviço de inteligência realizado por todas as instituições vinculadas, aliado às políticas transversais do RS Seguro. Por meio do monitoramento diário das manchas criminais, ações ostensivas são realizadas, e investigações, aprofundadas, resultando em prisões efetivas e desmantelamento de organizações criminosas”, reforça.

Latrocínio: redução de 60%

Com relação ao crime de latrocínio, foram registradas 2 mortes no estado, em outubro, o que representa uma redução de 60% em relação ao mesmo período de 2022. A tendência de queda também é verificada no acumulado do ano: foram registrados 39 casos de latrocínio no RS, nos 10 primeiros meses de 2023, contra 46 no mesmo período do ano passado — uma retração de 15,2%.

Para o secretário-adjunto da SSP, coronel Mário Ikeda, a redução dos índices criminais é reflexo de esforços constantes e de investimentos contínuos na área da segurança pública. “Entendemos que a ampliação dos investimentos, somada à alta capacidade técnica dos recursos humanos das forças policiais, contribui para a redução expressiva de latrocínios e de outros crimes”, afirma.

Feminicídio: acumulado do ano em baixa

No que se refere ao crime de feminicídio, o indicador teve redução de 19,6%, considerando o acumulado dos 10 primeiros meses do ano, com 18 ocorrências a menos em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, após a sequência de queda dos casos, de abril a setembro, outubro terminou com variação positiva, totalizando 10 ocorrências no estado.

Para coibir esse tipo de crime, o Rio Grande do Sul conta com o projeto Monitoramento do Agressor, que acompanha casos de violência doméstica, por meio do uso de tornozeleiras eletrônicas e celulares com aplicativos de localização. Atualmente, mais de 50 dispositivos estão em operação em 14 cidades gaúchas.

Desde junho deste ano, 11 agressores já foram presos por descumprirem o raio de distância estabelecido pela Justiça. De forma gradual, o Monitoramento do Agressor será expandido para todo o território gaúcho. As próximas regiões contempladas serão o Vale do Sinos e o Litoral Norte.

Roubo de veículo: diminuição de 30,9% é a maior do ano

Em outubro de 2023, o Rio Grande do Sul chegou à 10.a queda consecutiva de roubos de veículo. Ao longo do mês, foram computadas 264 ocorrências, contra 382 no mesmo período do ano passado, o que corresponde a uma diminuição de 30,9%. Em termos comparativos, trata-se da maior redução do ano, pois todos os meses de janeiro a setembro registraram variações negativas, que oscilaram entre 1% e 25%.

Porto Alegre acompanha a tendência de queda observada no estado. A capital fechou o mês de outubro com o menor número de roubos de veículo para qualquer mês dos últimos 13 anos. Ao todo, foram registrados 86 casos, o que representa uma queda de 42,7% em relação a outubro de 2022.

Além das ações de policiamento realizadas diretamente pelas instituições vinculadas, a SSP conta com operações permanentes, com o intuito de reduzir crimes que tenham automóveis como alvo.

A Operação Desmanche, por exemplo, é uma força-tarefa que combate a venda de peças sem origem, integrada pelas cinco vinculadas da pasta. Neste 2.° semestre, a Desmanche atingiu a marca de mais de 10 mil toneladas de carcaças e peças automotivas apreendidas.

Abigeato: diminuição de 32,6%

No mês passado, houve 283 casos de abigeato no RS, contra 420 no mesmo período de 2022, o que representa uma redução de 32,6%. A melhora significativa desse índice está relacionada à Operação Agro-Hórus, da Brigada Militar, e às Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato, da Polícia Civil.

A Agro-Hórus, com atuação em 137 municípios e atenção na faixa de fronteira, realiza a patrulha rural, para coibir crimes transfronteiriços. Desde a primeira edição, realizada em junho de 2022, cerca de 7,7 mil propriedades rurais foram visitadas pela BM.

Já as Decrabs são delegacias especializadas em atender às demandas de crimes rurais. A primeira foi inaugurada em 2018, e, durante a Expointer deste ano, a Polícia Civil anunciou o lançamento da Delegacia de Polícia Online do Agro, que permite o registro de abigeatos e outras ocorrências relativas a fatos ocorridos nas zonas rurais.

Outros indicadores

Outubro também encerrou com retração de 33,3% dos roubos a transporte coletivo, com 26 ocorrências registradas em todo o estado, 13 a menos do que no mesmo período do ano passado. Com relação aos outros indicadores, no mês passado, foram contabilizadas 3 ocorrências bancárias, mesmo número registrado em outubro de 2022.

