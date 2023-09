Porto Alegre Outubro Rosa: Porto Alegre terá diversas ações de conscientização contra o câncer de mama

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As 134 unidades de saúde da cidade estarão realizando diversas ações em outubro. Foto: Cristine Rochol/PMPA As 134 unidades de saúde da cidade estarão realizando diversas ações em outubro. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mês da campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, a secretaria municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre terá diversas ações nas 134 unidades de saúde da cidade. Haverá encaminhamento para exames de mamografia em públicos que tenham essa indicação, realização de citopatológico para prevenção do câncer de útero, além de orientações gerais de saúde e bem-estar.

A técnica da área de saúde da mulher da SMS, Rosa Vilarino, salienta os motivos de manter em dia os exames preventivos e as visitas regulares à unidade de saúde.

“Hábitos saudáveis também contribuem para a qualidade de vida, como alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, evitando o fumo e o excesso de bebida alcoólica”, afirma Rosa.

O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) irá disponibilizar 3.205 ultrassonografias mamárias, a partir de emendas parlamentares repassadas à SMS, no período de um ano.

A Liga de Combate ao Câncer prevê firmar acordo de cooperação, sem ônus para o município, no qual deve disponibilizar os seguintes exames: 720 mamografias em 12 meses, 120 ultrassonografias mamárias, 120 ultrassonografias transvaginais e 600 citopatológicos do colo do útero.

Enquanto a Sociedade de Mastologia do Rio Grande do Sul é parceira na capacitação de agentes comunitários de saúde para a abordagem das mulheres, com o objetivo de detecção precoce do câncer de mama. Outra parceria com o Imama vai conceder vale transporte a mulheres com câncer de mama e sem recursos para passagem, a ser utilizado no deslocamento para realização do tratamento.

Aquelas que precisarem devem fazer contato com o Núcleo de Relacionamento com o Paciente do Imama, no WhatsApp 51 9403-4249.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/outubro-rosa-porto-alegre-tera-diversas-acoes-de-conscientizacao-contra-o-cancer-de-mama/

Outubro Rosa: Porto Alegre terá diversas ações de conscientização contra o câncer de mama

2023-09-29