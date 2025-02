Notícias Ozempic mostra sinais de que pode ajudar a combater transtornos de consumo de álcool

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Medicamento originalmente desenvolvido para diabetes tipo 2 mostra potencial no tratamento do alcoolismo. (Foto: Reprodução)

O Ozempic, famoso remédio para diabetes GLP-1 da Novo Nordisk, gerou melhoras em alguns parâmetros relacionados a transtornos de consumo de álcool em um pequeno estudo. A pesquisa, publicada no periódico JAMA Psychiatry revelou que o remédio diminuiu em até 40% o desejo de beber e o consumo excessivo de álcool entre os voluntários.

O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, contou com a participação de 48 adultos com transtorno por uso de álcool que não estavam em tratamento medicamentoso.

Antes do estudo, eles foram convidados a consumir suas bebidas alcoólicas favoritas durante um período de duas horas em um ambiente confortável.

Em uma segunda sessão de bebidas ao fim do teste, os participantes que receberam o tratamento com Ozempic consumiram significativamente menos álcool do que na primeira sessão, o que não foi o caso do grupo que recebeu placebo, segundo os resultados publicados na revista científica JAMA Psychiatry.

Embora o Ozempic tenha reduzido significativamente o desejo semanal de beber álcool, não houve diferença significativa entre os grupos na redução dos dias de consumo de álcool. A quantidade de bebidas por dia, em média durante o total dos dias do estudo, também foi reduzida de maneira semelhante nos dois grupos.

No entanto, ao calcular a média do número de bebidas somente nos dias em que o álcool foi consumido, a redução foi maior no grupo que recebeu Ozempic. E ao longo do tempo, houve uma redução maior nos dias de consumo excessivo de álcool – definido como quatro ou mais drinques para mulheres e cinco ou mais para homens – no grupo que recebeu o Ozempic.

Os resultados indicam o potencial da semaglutida – principal ingrediente do Ozempic e do Wegovy, remédio da Novo Nordisk para perda de peso com doses mais altas – e de medicamentos semelhantes para “atender a uma necessidade não satisfeita no tratamento de transtornos de consumo de álcool”, disse a líder do estudo, Klara Klein, da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, em comunicado.

Outros impactos

O estudo também observou efeitos positivos em um subgrupo de voluntários fumantes, com redução de 10% no número de cigarros consumidos diariamente. Para os pesquisadores, este efeito parece indicar um potencial da redução de vícios de modo geral com o tratamento com a semaglutida.

A pesquisa endossa efeitos que haviam sido relatados em investigações anteriores, sobre o potencial de redução do desejo por álcool durante os tratamentos com as canetas emagrecedoras.

Próximos passos

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores alertam que mais investigações são necessárias para entender completamente o papel da semaglutida no tratamento do alcoolismo. Ensaios clínicos maiores, com populações mais diversas e períodos de acompanhamento prolongados, são essenciais para validar as descobertas.

Enquanto isso, a pesquisa abre novas perspectivas para o uso de agonistas do receptor GLP-1, como a semaglutida, não apenas no controle do diabetes e da obesidade, mas também no combate a distúrbios relacionados ao consumo de substâncias.

https://www.osul.com.br/ozempic-mostra-sinais-de-que-pode-ajudar-a-combater-transtornos-de-consumo-de-alcool/

Ozempic mostra sinais de que pode ajudar a combater transtornos de consumo de álcool

2025-02-16