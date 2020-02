Celebridades Pabllo Vittar diz que ficar com alguém não significa namoro após foto romântica

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Cantora negou relacionamento sério com o compositor Victor Weber Foto: Reprodução/Instagram Cantora negou relacionamento sério com o compositor Victor Weber (Foto: Reprodução/Instagram @pabllovittar) Foto: Reprodução/Instagram

Apesar das recentes postagens e troca de declarações com o compositor Victor Weber, Pabllo Vittar negou que esteja namorando. Na noite de domingo (09), a cantora falou sobre o assunto ao responder perguntas de fãs no Instagram.

“Não estou namorando, não. Parem de por aliança no meu dedo. Ficar com alguém não significa que você está namorando a pessoa. Eu sou quenga”, disse a cantora. Na última semana, Pabllo publicou uma foto ao lado Weber, que trabalhou com a cantora na música “Corpo Sensual”. O compositor respondeu nos comentários: “Te amo, mozão.”

Os fãs da artista logo se animaram com a possibilidade de um romance. E não foram só eles. A também cantora e drag queen Gloria Groove brincou: “Shippo Webllo” — junção dos nomes Pabllo e Weber. ​

