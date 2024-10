Cenas semelhantes foram vistas no centro de convenções. Enquanto aguardavam Marçal, os convidados improvisaram um culto religioso e oraram pela vitória do ex-coach enquanto a apuração ocorria. Eles deixaram o local antes mesmo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar que matematicamente o candidato do PRTB estava fora do segundo turno.

“Senhor, nós cremos que o Senhor tem planos de paz, de bênção, de prosperidade, para São Paulo. Por isso nos cremos que o Senhor escolheu o Pablo para estar à frente, governando e liderando essa cidade”, dizia o coro que repetia as palavras de um orador ao microfone. Os jornalistas não tiveram acesso à área, mas a oração ecoava na sala destinada à imprensa.