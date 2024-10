Política Pai do menino Henry Borel, mãe de Isabela Nardoni e mais: parentes de vítimas de violência são eleitos

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Tanto Leniel Borel quanto Ana Carolina Oliveira prometem atuar na proteção das crianças. (Foto: Reprodução)

Quase cinco horas após o início da apuração do primeiro turno das eleições, boa parte das cidades pelo País já estava com 100% das urnas apuradas, com a vitória de prefeitos e vereadores. E, entre os vereadores eleitos, pelo menos três são parentes de vítimas de violência: Leniel Borel (PP-RJ), pai do menino Henry Borel; Ana Carolina Oliveira (Podemos-SP), mãe de Isbaela Nardoni; e Mônica Benício (PSOL-RJ), viúva da vereadora Marielle Franco.

Leniel Borel foi eleito vereador com 34.359 votos. Morador do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele ficou conhecido após a trágica perda de seu filho, Heny Borel, aos 4 anos, em 2021. A mãe do menino, Monique Medeiros, e o ex-namorado dela, o ex-médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, foram presos, acusados pelo crime.

Há dois anos, o candidato pelo PP no Rio fundou a Associação Henry Borel, ONG de defesa dos direitos das crianças, que oferece auxílio jurídico, recebe denúncias, ajuíza demandas para garantir a defesa da criança vítima, presta auxílio médico e psicológico e promove campanhas de conscientização. Ao longo da corrida eleitoral, ele afirmava que, se fosse eleito, sua maior luta seria pela defesa dos direitos das crianças.

Ana Carolina foi a segunda vereadora mais votada em São Paulo, totalizando 129.563 votos. A candidata pelo Podemos ganhou notoriedade por lutar pela condenação dos assassinos de sua filha, Isabela Nardoni, morta em 2008, após cair da janela do sexto andar de um prédio na capital paulista, quando tinha 5 anos. O pai de Isabela, Alexandre Nardonia, e a madrasta, Anna Crolina Jatobá, foram condenados pelo crime e atualmente cumprem pena em regime aberto.

Atualmente, Ana Carolina é influenciadora e conta com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, onde tece críticas duras à Lei de Execução Penal, principalmente na época em que os presos ganham a liberdade provisória, benefício conhecido como “saidinha”. Ao se lançar candidata, Ana Carolina prometeu “defender o combate à violência infantil e dar voz a crianças vítimas de todo tipo de abuso”.

Mônica Benício foi reeleita com 25.382 votos. A candidata pelo PSOL é viúva da vereadora Marielle Franco, cujo assassinato em 2018 chocou o País. Eleita pela primeira vez em 2020, Mônica foi reeleita em uma eleição na qual dois membros da Família Brazão, Kaio (Republicanos) e Waldir (União Brasil), foram derrotados. O contexto é significativo: Domingos Brazão e seu irmão, Chiquinho Brazão, foram presos sob a acusação de terem planejado o homicídio de Marielle e Anderson Gomes. Kaio e Waldir não têm ligação direta com o crime.

