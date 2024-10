Política Advogado de Pablo Marçal considera “erro fatal” postagem com laudo falso contra Guilherme Boulos

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Assessoria jurídica da campanha afirma ainda que não foi consultada antes do post. (Foto: Reprodução/Blog Marçal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos advogados da campanha de Pablo Marçal (PRTB) disse que os assessores jurídicos do candidato e o partido não foram consultados antes da postagem do falso laudo contra o candidato Guilherme Boulos (PSOL). Marçal teria contado apenas para os aliados mais próximos, como o advogado Tassio Renam.

O laudo é falso, como confirmou uma perícia da polícia de São Paulo.

“Erro fatal. Devia ter consultado o jurídico”, disse o advogado, que ainda atua para o candidato e agora estuda possibilidades de defesa no caso do falso laudo.

Na noite de sexta-feira (4), Marçal divulgou um laudo falsificado apontando que Boulos teria procurado uma clínica com surto psicótico e o médico o teria encaminhado uma emergência psiquiátrica, em 2021. O mesmo documento, indicaria que o deputado federal teria testado positivo para cocaína no episódio. O post foi removido e a conta de Marçal, derrubada pela Justiça Eleitoral.

No dia seguinte, Marçal declarou a jornalistas que não se arrependia da postagem e que o documento falso teria sido recebido pelo seu advogado e ex-CEO de seu grupo empresarial, Tassio Renam, e tentou se eximir que qualquer responsabilidade pelo conteúdo.

Marçal também admitiu conhecer o dono da clinica, o biomédico Luiz Teixeira Silva Júnior, que é seu vizinho em Alphaville e gravou vídeos ao seu lado para as redes sociais. Ele prestou serviços estéticos para a esposa dele, Ana Carolina. Declarou, no entanto, que não teria “nenhuma relação com o laudo”, que tem fortes indícios de falsificação segundo reconhece a própria Justiça Eleitoral em primeira instância.

Uma perícia da Polícia Civil de São Paulo confirmou que o laudo postado por Marçal é falso.

Polícia Federal

Perícia da PF (Polícia Federal) também concluiu que a assinatura do médico em receituário publicado pelo ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), que mostraria que Guilherme Boulos seria usuário de cocaína, é falsa.

Os peritos analisaram e compararam diversas assinaturas do médico José Roberto de Souza (CRM 17064-SP), supostamente responsável pelo documento divulgado pelo ex-coach na noite de sexta. A investigação revelou que a assinatura real do médico e a que consta no receituário não foram feitas pela mesma pessoa.

“Verificou-se a prevalência das dissimilaridades entre a assinatura questionada e os padrões apresentados, tanto nas formas gráficas, quanto em suas gêneses, não havendo evidências de que tais grafismos tenham sido escritos por uma mesma pessoa”, disseram.

Os peritos da PF também tentaram confirmar a autenticidade do documento, mas afirmaram que será preciso compará-lo com outros laudos emitidos pela clínica Mais Consultas, mencionada no receituário apresentado por Marçal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/advogado-de-pablo-marcal-considera-erro-fatal-postagem-com-laudo-falso-contra-guilherme-boulos/

Advogado de Pablo Marçal considera “erro fatal” postagem com laudo falso contra Guilherme Boulos

2024-10-07