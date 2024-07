Cláudio Humberto Pacheco pode virar opção de Lula para o Itamaraty

Por Cláudio Humberto | 14 de julho de 2024

Mentiras de pescador. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A aposentadoria próxima do embaixador Mauro Vieira, ao completar 75 anos, poderá propiciar o pretexto que o governo procura para designar um novo ministro das Relações Exteriores. O presidente Lula (PT) estaria propenso a nomear uma liderança do Congresso, “de fora” da carreira, fazendo crescer a expectativa da escolha presidente da Câmara, mas isso foi descartado pelo próprio Arthur Lira (PP-AL). Restou o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que irá abandonar a política.

Fidelidade premiada

Para assessores de Lula, Pacheco teria perfil adequado para o cargo de chanceler, e o credencia também sua fidelidade ao governo.

Objetivo é o STF

O cargo de chanceler poderia ainda pavimentar o caminho de Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal (STF), seu sonho.

Aposentado pode

Mesmo aposentado, nada impede que Mauro Vieira permaneça no cargo de chanceler decorativo, cargo de livre provimento presidencial.

Amorim se opõe

Ministro de fato, Celso Amorim é o principal obstáculo à nomeação de alguém estranho à carreira para exercer o cargo de chanceler.

Aval de Boulos ao “rachadones” ainda custará caro

A oposição não está disposta a esquecer o processo que pede a cassação do deputado federal André Janones (Avante-MG) e que o relator Guilherme Boulos (Psol-SP) pediu arquivamento no Conselho de Ético. O deputado mineiro foi gravado dizendo que assessores deveriam usar fatia do salário para pagar gastos de campanha. A pressão sobre a Mesa Diretora da Câmara para acatar recurso que questiona decisão do Conselho deve ganhar força em agosto, findado o recesso legislativo.

Só lucro

O recurso servirá para desgastar Janones e, de quebra, Boulos, nome da extrema-esquerda para disputar a Prefeitura de São Paulo.

Possibilidades

Uma vez aceito, o recurso será votado em Plenário. Arquivado, morre ali. Aprovado, volta ao Conselho com novo relator e chance de cassação.

Desgaste garantido

Como a Mesa não tem prazo para analisar o recurso, se não o fizer, a oposição vai mascar o assunto. Se o fizer, a notícia já gera desgaste.

Montanha de problemas

“É mesmo uma montanha de batom na cueca”, provoca o deputado Filipe Barros (PL-PR) após o TCU suspender licitação da Secom, sob gestão de Paulo Pimenta, suspeita de fraude. Montanha seria o codinome de Pimenta na planilha de propina da Odebrecht, o que ele nega.

Serventia

A senadora Damares Alves (Rep-DF) se diz chocada com notícia de que a PRF quer saber até afinidade partidária dos servidores, “Se não é para perseguir, para que serve manter dados do servidor como este?”

Explica aí

A Polícia Federal marcou para esta quarta-feira (17) depoimento do deputado Delegado Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin, para explicar denúncias de suposta arapongagem.

Passe no RH

O clima é de barata voa na representação da Apex em Miami, nos Estados Unidos. A “rádio corredor” já dá notícias de que haverá reestruturação na unidade. Trocando em miúdos, demissões.

Ladroagem deletada

O deputado Coronel Meira (PL-PE) diz que a esquerda já está com a narrativa pronta para o retorno de José Dirceu à cena política. “Toda e qualquer condenação passará a ser classificada de fakenews”.

Arresto da loteria

Para reforçar o caixa do Fundo para Calamidades Públicas e Defesa Civil, o senador Fernando Dueire (MDB-PE) tem proposta para que a grana arrecadada com sorteio de loteria seja destinada a este fim.

Lógico

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) reafirmou à coluna que as declarações de Lula (PT) interferem no dólar. “O que um presidente fala é a sinalização de uma política pública de um País inteiro”, explicou.

Indústria sofre

A nada mole vida da indústria brasileira enfrentou um mês de maio penoso, caiu 1% em relação a maio de 2023. Nove dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas negativas. Os números são do IBGE.

Pensando bem…

…corte de gastos, nem pensar.

PODER SEM PUDOR

Mentiras de pescador

Em Novo Airão (AM), a turma se diverte contando mentiras de pescador. Certo dia, o prefeito Wilton Santos inaugurou a peleja, numa mesa de bar: “Uma vez eu matei um jacaré de quatro metros e meio…” Denílson, seu vice, tripudiou: “Besteira. Eu já matei um de cinco metros…” Lourinho, pescador e conversador profissional, contou a lorota vencedora: “Pois eu conheço um jacaré de sete metros. Vou para o outro lado do rio, levo muitos peixes, empanturro o bicho, ele fica meio paradão, boto uma corda no seu pescoço e ele me leva para onde eu quiser…

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

