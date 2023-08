Geral Paciente joga extintor de incêndio contra médico em São Paulo

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Paciente teria se irritado com a demora dos atendimentos. (Foto: Reprodução)

Um paciente jogou um cilindro extintor de incêndio contra um médico que atendia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O agressor estava irritado por ter de esperar pelo atendimento, na última terça-feira (15). A vítima registrou boletim de ocorrência.

Câmeras de segurança

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. A imagem mostra quando o paciente aparentemente irritado e gesticulando. Em dado momento ele se levanta, arranca o extintor de incêndio que estava afixado na parede e o arremessa na direção de um dos consultórios da UPA.

Outros pacientes chegam a tentar conter o agressor, mas não conseguem. O homem então volta para o assento onde estava anteriormente. No vídeo também é possível ver a presença de um homem fardado.

Boletim de ocorrência

O médico que estava no consultório realizava atendimento quando houve a tentativa de agressão. Ninguém ficou ferido. O profissional de saúde registrou boletim de ocorrência. A Polícia Civil ainda não se manifestou.

Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra informou ao jornal O Globo que “havia seis profissionais médicos em atendimento no plantão” no dia do ataque. “A UPA Dr. Akira Tada segue protocolo de classificação de risco em que pacientes mais graves e prioridades têm preferência no atendimento, o que não era o caso do homem que arremessou o cilindro extintor de incêndio”, afirma o comunicado.

A unidade de saúde é administrada por uma Organização de Saúde (OS), a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB) – Rede Santa Casa. As informações são do jornal O Globo.

2023-08-16