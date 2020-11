Bem-Estar Pacientes mortos pela Covid-19 desenvolveram fibrose pulmonar

26 de novembro de 2020

Um estudo brasileiro realizado por pesquisadores da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) comprovou que pacientes que morreram em decorrência do coronavírus desenvolveram fibrose nos pulmões. A pesquisa também chegou à conclusão que os pacientes que se recuperarem e sobreviverem à doença também terão, provavelmente, essa sequela.

“Não volta atrás. Vai ficar com um pouco de sequela e ela vai ser tanto maior quanto mais grave for a doença”, disse nesta quinta-feira (26) a professora da PUCPR Lucia de Noronha, integrante do projeto, sobre aqueles que se recuperarem e tiverem alta.

Medicamentos que interfiram com esse processo de formação de fibrose, como o bloqueador da Interleucina-4 ou de TGF Beta, e até mesmo de corticoide, poderiam diminuir o quadro de fibrose pulmonar severa nos pacientes com Covid-19, sugere a pesquisa. “Poderia fazer com que o paciente saia com uma melhor condição pulmonar. Não podemos nos preocupar somente com a cura”, diz Lúcia, que complementa que é preciso pensar na sequela após a cura.

Amostras pulmonares

Foram comparadas pelo pesquisadores seis amostras pulmonares de pacientes que faleceram por Covid-19 severa com dez fragmentos de pulmões de pessoas infectadas pelo vírus H1N1pdm09, responsável pela pandemia de gripe suína de 2009 e com 11 amostras de pacientes que morreram por problemas cardíacos ou oncológico e não tiveram lesão pulmonar como causa da morte. Foram observados mais casos de fibrose em relação à Covid-19.

Conforme a professora, isso acontece porque a lesão pulmonar da Covid é diferente, é mais afeita a fazer fibrose, por si só. E também porque a Covid é uma doença mais longa.

No caso do H1N1, em três dias o paciente ou não resistia ou começava a recuperar o pulmão. No caso do coronavírus os pacientes chegam a ficar 30 dias na UTI, um tempo muito longo de internação até a alta.

Ainda segundo a Escola de Medicina da PUCPR, a fibrose torna os tecidos espessos e rígidos, limitando a capacidade respiratória dos pulmões, uma vez que a condição dificulta a absorção e transferência de oxigênio para a corrente sanguínea.

A comparação com amostras de pacientes que não morreram em função de lesão pulmonar permitiu aos pesquisadores quantificar a fibrose. Os fragmentos usados foram de pacientes mais ou menos da mesma idade, e a conclusão foi de que quem morreu pelo coronavírus têm muito mais fibrose. Quanto mais tempo de UTI, mais fibrose, uma gravidade também relacionada ao tempo.

Sem volta

O longo período de permanência dos pacientes com Covid nas UTIs traz problemas como a falta de leitos disponíveis e ainda consequências como a fibrose, que “não tem volta”.

Pacientes recuperados e que ficaram com pouca fibrose podem não sentir muito devido à reserva pulmonar que cada um possui para enfrentar outras doenças pulmonares. Mas, mesmo sendo poucos os resquícios da fibrose, já é possível que a pessoa sinta cansaço até mesmo com pouco esforço ou exercício.

Já no caso de caminhadas curtas ou subidas de escadas para quem ficou com muita fibrose, é possível ter dificuldade respiratória. A restrição, segundo os pesquisadores, vai depender do tamanho da fibrose, que pode levar a pessoa a se tornar dependente de oxigênio e ter uma dificuldade respiratória, progressiva. Quanto maior for a lesão, maior a dificuldade respiratória, e dependendo da sua extensão, o quadro pode levar até mesmo à morte.

Pesquisa

Foram definidas três ou quatro moléculas chave que estão envolvidas no resultado final da pesquisa, que é a fibrose, para poder sugerir um meio de bloqueio. Esse estudo terá continuidade com 25 pacientes que morreram de Covid-19.

“O próximo passo é estudar esses 25 [pacientes] com mais moléculas que trabalham junto com essas três ou quatro. Digamos que eu estudei o capitão da equipe e agora vou estudar os soldados. Estudar outras moléculas para poder fechar melhor esse mecanismo. Estamos comparando com os pacientes que estão vivos e dos quais a gente coletou sangue. A gente já percebeu que é mais ou menos a mesma coisa. O que a gente viu nos mortos está vendo nos vivos”, relatou Lucia de Noronha.

A pesquisadora afirma que entender o que ocorreu com os que não resistiram auxilia no entendimento do mecanismo que será dosado no sangue dos pacientes internados e que receberão alta.

O estudo foi aprovado pelo Conep (Comitê Nacional de Ética em Pesquisa). A biópsia foi autorizada pelas famílias dos pacientes. Os resultados foram publicados na revista Scientific Report, uma das principais publicações científicas do mundo.

