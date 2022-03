Inter “Pacotão” de saídas: Inter prepara os repasses de Edenilson, Dourado e Boschilia

Por Andrei Severo * | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inter está preparando a saída de pelo menos três jogadores do elenco colorado Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 28 de março de 2022

Em busca da tão prometida reformulação do elenco, Inter pode estar preparando um ‘pacotão’ de saídas do clube. Rodrigo Dourado e Edenilson estão no radar de clubes brasileiros. Enquanto o Fortaleza avançou na contratação pelo meio-campista Gabriel Boschilia.

Antigo sonho do Atlético-MG, Edenilson não saiu do radar do clube de Minas Gerais. Já Rodrigo Dourado, além de ter o interesse de clubes nacionais, mais uma vez também teve contato do futebol árabe. Inter deve liberar os dois jogadores, mas aguarda por uma proposta oficial.

Desde o início da campanha de Alessandro Barcellos, o presidente prometeu a saída de jogadores do clube que estavam desgastado com a torcida. Até então, colorado negociou o repasse de 15 atletas na troca de temporada 2021/22, incluindo Marcelo Lomba, Patrick e Zé Gabriel, que tinham o descontentamento da torcida colorada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter