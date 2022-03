Inter Paulo Autuori é o novo coordenador técnico do Inter

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Autuori teve uma carreira multicampeã como técnico. (Foto: Reprodução)

O trabalho de reformulação no departamento de futebol do Internacional está a todo vapor. Paulo Autuori foi escolhido para assumir o cargo de coordenador técnico. Antes de chegar ao Colorado, Autuori estava no Goiás. Porém, pediu demissão após um mês de trabalho e resolveu topar o desafio no Inter.

O agora coordenador técnico volta a trabalhar no Beira-Rio depois de 23 anos. Em 1999, Autuori foi o treinador do time e levou o Inter até a semifinal da Copa do Brasil.

Como técnico, Autuori teve passagem por inúmeros clubes em sua carreira. No Brasil, foi campeão brasileiro em 1995 pelo Botafogo, venceu a Libertadores em 1997 pelo Cruzeiro, e conquistou pelo São Paulo a Eusébio Cup em 2013, a Libertadores e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2005, além de outros títulos como estaduais e nacionais em outros países.

Nova tática

Sem calendário nas próximas semanas, o Inter ajusta os ponteiros para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Aproveitando o tempo livre para treinar, o técnico Alexander Medina fez testes na equipe.

Durante treino no CT Parque Gigante, o uruguaio mexeu no esquema tático e implementou um sistema com três zagueiros.

Na formação em campo reduzido, Medina escalou o trio Gabriel Mercado, Victor Cuesta e Matheus Dias. A ideia do treinador é dar mais sustentabilidade ao setor defensivo e equilibrar o time dentro de campo.

O próximo jogo do Internacional será no dia 10 de abril, quando o Colorado abre a disputa do Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG.

Sul-Americana

Na manhã de sexta-feira (25), a Conmebol realizou em sua sede, no Paraguai, o sorteio da Copa Sul-Americana 2022. Sem a dupla Grenal na principal competição continental, a Copa Libertadores, o Inter ficou de olho nas escolhas dos grupos do segundo campeonato mais prestigiado na América do Sul. O Colorado terá uma viagem longa para o Equador, assim como um adversário tradicional da Colômbia. O clube gaúcho tenta o bicampeonato, que venceu em 2008.

O Grupo E ficou definido assim: Inter (Brasil), Independiente Medellín (Colômbia), 9 de Octubre (Equador) e Guaireña (Paraguai). Em relação a uma possível altitude para atuar em solo equatoriano, os torcedores colorados podem ficar tranquilos, já que em Guayaquil, cidade onde fica o estádio Modelo Alberto Spencer, casa do Independiente Medellín, tem o mesmo nível do mar (4 metros).

Lembrando que apenas uma equipe é classificada de cada grupo para a fase seguinte das oitavas de final. O restante do chaveamento da próxima fase é preenchido com os oito clubes que ficaram em 3º lugar na Copa Libertadores. Em 2022, o campeão da Copa Sul-Americana embolsará, ao todo, 7,8 milhões de dólares (cerca de R$ 37,6 milhões na cotação atual), contando desde as fases de grupo da competição.

