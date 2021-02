Padre e freira morrem de coronavírus no mesmo dia; a Igreja Católica no Brasil soma 46 óbitos

A Arquidiocese de Botucatu, interior de São Paulo, comunicou as mortes do padre Sebastião dos Santos e da freira Maria Aparecida de Oliveira, ambos pela covid-19. Desde o início da pandemia, 43 sacerdotes e três bispos morreram com a doença no País, segundo a Comissão Nacional de Presbíteros, órgão vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Não há levantamento sobre o número de religiosas vítimas da doença. Nessa terça-feira (2), a CNBB promoveu um dia nacional de oração pelas vítimas da pandemia.

O padre Sebastião tinha 48 anos e era pároco do Santuário Nossa Senhora das Dores, em Avaré. Ele estava internado em um hospital particular de Botucatu. O corpo do sacerdote foi sepultado sem velório, no Cemitério Municipal de Cerqueira César, na mesma região. Ele havia atuado também como pároco em Laranjal Paulista. A cidade decretou luto oficial.

Também faleceu a freira Maria Aparecida de Oliveira, de 97 anos, também em decorrência da covid-19. A religiosa pertencia à Congregação Servas do Senhor. O corpo foi sepultado no Cemitério Portal das Cruzes. Maria Aparecida era uma das 11 freiras contaminadas durante um surto do novo coronavírus no Convento das Servas do Senhor. Outras três continuam internadas no Hospital das Clínicas de Botucatu, uma em estado grave. As demais religiosas estão em isolamento.

A CNBB adotou cuidados especiais em relação aos seus bispos, já que a maioria tem mais de 60 anos e estão em grupo de risco. Mesmo assim, em abril do ano passado, o bispo emérito da Paraíba, d. Aldo Pagotto, morreu após contrair a doença. Em julho, foi registrado o óbito do bispo de Palmares (PE), D. Henrique Soares da Costa. Em janeiro deste ano, a vítima da covid-19 foi o arcebispo emérito do Rio de Janeiro, d. Eusébio Scheid.