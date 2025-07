Economia Pagamento à vista supera o crédito nas compras para o Dia dos Pais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Entre os consumidores da classe C, o Pix aparece com destaque como forma de pagamento Foto: Reprodução de TV Entre os consumidores da classe C, o Pix aparece com destaque como forma de pagamento. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa da CDL Poa (Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre) sobre o comportamento dos consumidores nas compras para o Dia dos Pais deste ano aponta uma mudança relevante na forma como eles pretendem pagar pelos presentes. O pagamento à vista, que inclui Pix, débito e dinheiro, supera o uso do cartão de crédito: 57% pretendem pagar à vista, contra 43% que optarão pelo crédito.

A tendência é ainda mais evidente entre os consumidores da classe C, na qual o Pix aparece com destaque, sendo mencionado por 29,2% dos entrevistados no levantamento. Na pesquisa feita em 2024, diante da mesma pergunta, 52,8% indicavam a intenção de pagar à vista, sendo que 25,1% informaram o Pix como meio de pagamento preferencial. O cartão de crédito foi a escolha de 43,9%.

O levantamento também mostra que, embora 59% dos entrevistados deixem as compras para a semana do Dia dos Pais, 20,5% se antecipam em até duas semanas e 8,3% iniciam as compras um mês antes. Apenas 9,9% admitem deixar para a véspera, e 2,3% para o próprio domingo.

Apesar de o comportamento de última hora ainda prevalecer, o estudo indica que os consumidores têm planejado previamente o valor a ser investido: 50% afirmam saber exatamente quanto vão gastar no presente principal, e 40,7% tentam planejar, ainda que sem conseguir seguir à risca o que foi estipulado.

Segundo o presidente da CDL Poa, Irio Piva, os dados apontam para um consumidor mais consciente e atento ao orçamento. “O aumento dos pagamentos à vista é um reflexo de maior cautela financeira, o que é positivo. Mesmo com compras de última hora, percebemos que há mais planejamento e controle. Isso demonstra um amadurecimento do consumidor e oferece ao varejo a oportunidade de trabalhar com campanhas assertivas já nas semanas que antecedem a data”, analisou o dirigente.

A pesquisa ouviu 304 homens e mulheres com idades entre 18 e mais de 70 anos, pertencentes às classes sociais A, B e C, residentes em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pagamento-a-vista-supera-o-credito-nas-compras-para-o-dia-dos-pais-em-porto-alegre/

Pagamento à vista supera o crédito nas compras para o Dia dos Pais em Porto Alegre

2025-07-30