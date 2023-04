Economia Pagamento por recorrência ajuda a diminuir a inadimplência

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Modalidade de parcelamento que não compromete o limite do cartão de crédito. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Mais de 70,53 milhões de brasileiros estão com restrição no nome, de acordo com o levantamento do Serasa, divulgado em fevereiro de 2023. Esses dados impactam diretamente no sucesso de vendas das empresas, pois quanto maior o número de pessoas endividadas, menor é o crédito disponível, maior é o aperto do orçamento e, consequentemente, menores são as chances de compra.

Considerando essas informações, os negócios precisam investir em soluções inovadoras e que atendam todos os públicos, ajudando os clientes com o orçamento mais apertado a conseguirem adquirir os produtos de que precisam neste fim de ano.

Uma delas é o pagamento por recorrência, modalidade de parcelamento que não compromete o limite do cartão de crédito do consumidor nos meses à frente, nem exige que ele tenha o valor total do produto ou serviço disponível em crédito.

Essa é a mesma ferramenta utilizada por serviços de streaming e assinaturas online, como Netflix e Spotify, que pode agora ser aplicada em todos os segmentos.

“Após muitos brasileiros passarem por desemprego, corte de custos, replanejamento financeiro, entre outras situações, é preciso que os negócios entendam cada vez as necessidades de cada um”, explica Marcus Linhares, CEO da fintech Bipp, plataforma que oferece serviços de pagamento digitais para pequenas e médias empresas.

Nessa modalidade, as parcelas são lançadas mês a mês, permitindo que pagamentos recorrentes e compras de valor alto sejam realizados dentro da realidade do consumidor, com garantia para o vendedor ou prestador de serviços, e com menos risco de inadimplência.

No entanto, muitos empreendedores de pequenos e médios negócios ainda não sabem dessa tecnologia ou não conhecem suas vantagens. Confira alguns motivos para investir na solução agora em 2023.

Experiência do cliente

A primeira vantagem é a transparência no relacionamento com o cliente. No momento de adquirir o produto ou o serviço, através do pagamento por recorrência, ele já consegue ver todos os valores cobrados mensalmente.

“Essa transparência ajuda na gestão financeira das pessoas, para que elas possam se planejar e assim escolher a melhor opção, sem correr o risco de negativar o nome por falta de pagamento e sem deixar de pagar pelo produto ou serviço”, completa Marcus Linhares.

Facilidade na cobrança

O pagamento por recorrência possui a vantagem de efetuar a cobrança mensal automaticamente. Isso é ótimo pois evita que os negócios fiquem sem receber e previne eventuais desgastes com clientes.

“Pode parecer besteira, mas, com o dia a dia cada vez mais corrido entre situações e tarefas diárias, o risco de esquecer o pagamento de algum produto ou serviço por falta de atenção é alto, podendo levar qualquer um à lista de inadimplentes. Por isso, a cobrança automática pode servir como lembrete”, explica o especialista.

Controle financeiro

Ao oferecer o pagamento por recorrência no cartão de crédito, os negócios podem fazer uma integração com todas as bandeiras de cartão, bancos e marketplaces, para visualizar e acompanhar as vendas. É possível acompanhar o ticket médio, as assinaturas adequadas e monitorar o nível de inadimplência dos usuários. Isso facilita a análise de dados para, no futuro, oferecer a melhor opção para seus clientes.

“É uma segurança para que as PMEs não sofram golpes e baixas no fluxo de caixa”, afirma o CEO da Bipp.

