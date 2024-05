Geral Pagamentos de financiamentos de imóveis com FGTS podem ser suspensos por até seis meses no RS

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A medida visa evitar com que as pessoas comprometam ainda mais suas rendas familiares neste momento de tragédia. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou na tarde dessa segunda-feira (13), novas medidas de apoio à população afetada pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo o titular da Pasta, as famílias gaúchas que pagam financiamento de imóveis por meio do Minha Casa, Minha Vida ou do Pró-Cotista utilizando recursos provenientes do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem solicitar a suspensão das cobranças à Caixa Econômica Federal.

O ministro Jader Filho informou, ainda, que as famílias podem optar por uma pausa de até seis meses nos pagamentos dos financiamentos. A medida visa evitar com que as pessoas comprometam ainda mais suas rendas familiares neste momento de tragédia climática vivida pelos moradores do Rio Grande do Sul.

“Vale para os financiamentos feitos pelas famílias de todas as faixas de renda com recursos do FGTS. Essa é uma medida para aliviar as pessoas que, neste momento, estão com suas rendas afetadas e comprometidas pela calamidade. O governo do presidente Lula está atento para apoiar a população do Rio Grande do Sul em tudo o que for preciso”, destacou Jader Filho.

Para solicitar a suspensão dos pagamentos das prestações dos financiamentos de imóveis por meio do Minha Casa Minha Vida ou do Pró-Cotista utilizando recursos provenientes do FGTS, basta ligar para o número 0800 104 0104.

Desde o início da situação de calamidade em municípios do Rio Grande do Sul, o Governo Federal tem anunciado medidas para prestação de ajuda à região afetada por fortes chuvas que provocaram inundações que provocaram estragos em cidades nas regiões do Vale do Taquari e da área metropolitana de Porto Alegre.

Na última quarta-feira (8), durante o anúncio do Novo PAC Seleções, o Ministério das Cidades anunciou mais de R$ 151 milhões para sete projetos apresentados por municípios do Rio Grande do Sul – cinco em Porto Alegre e dois em Santa Maria. Segundo o ministro Jader Filho, todos os projetos de contenção de encostas do RS foram contemplados nesta etapa de seleção. Veja mais ações feitas pelo Ministério das Cidades ao RS aqui.

Nessa segunda-feira (13), foi realizada a 9ª reunião interministerial da Sala de Situação criada especialmente para traçar os planos de recuperação e ação emergencial no Rio Grande do Sul. O ministro Jader Filho participou do encontro junto aos técnicos do Ministério das Cidades.

Também nessa segunda-feira o Governo Federal anunciou a liberação de crédito extraordinário de R$ 12,2 bilhões para ações emergenciais no RS. Assim, o total liberado pela União até o momento ultrapassa os R$ 60 bilhões.

O valor será usado para compra e distribuição de alimentos, reposição de medicamentos e para garantir atendimento nos postos de saúde e hospitais, além da reconstrução da infraestrutura rodoviária no estado.

Estão previstos investimentos em segurança pública, em ações da Defesa Civil, das polícias Federal e Rodoviária Federal e da Força Nacional. Há ainda recursos para a abertura de novas linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Além disso, os beneficiários de municípios gaúchos podem movimentar recursos do Bolsa Família desde a última sexta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/pagamentos-de-financiamentos-de-imoveis-com-fgts-podem-ser-suspensos-por-ate-seis-meses-no-rs/

Pagamentos de financiamentos de imóveis com FGTS podem ser suspensos por até seis meses no RS

2024-05-13