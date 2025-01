Cláudio Humberto Pagamos R$ 43,5 milhões para deputado alugar carro

Por Cláudio Humberto | 27 de janeiro de 2025

O pagador de impostos brasileiro desembolsou R$ 43,5 milhões para bancar aluguel de veículos para os deputados federais em 2024. A conta inclui os belos e luxuosos carrões que as autoridades exigem para desfilar por aí. Mas há ainda outros modais, como jatinhos e barcos, realidade bem distante de quem banca toda essa farra. O Delegado Éder Mauro (PL-PA) foi quem mais gastou com a regalia: R$ 315.9 mil. A fatura inclui aluguel de automóveis (R$ 117,9 mil) e embarcações (R$ 198 mil).

Gastam sem piedade

O ranking da gastança segue com Átila Lins (PSD-AM), R$311,8 mil com aeronaves. Antonio Doido (MDB-PA) gastou R$ 273,4 mil com carrões.

Por nossa conta

A fatura para alugar aviões é milionária: 30 deputados gastaram R$2,1 milhões. E três deputados torraram R$237,6 mil alugando lanchas.

Soma R$72,3 milhões

A conta de R$ 43,5 milhões são apenas com aluguéis de veículos, não inclui o combustíveis. Para isso, deputados nos tomam R$28,8 milhões.

Dinheiro fácil dá nisso

Muito embora seja dinheiro público, o aluguel de veículos por deputados não passa por licitação. Por isso são freqüentes as suspeitas de fraude.

Oposição articula derrubar taxação de fundos

Foi uma rasteira de Lula no Congresso o veto que, na prática, impõe taxação dos fundos imobiliários (FIIs) e do agronegócio (Fiagro). Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA) estranhou o veto: “o governo nunca foi contra, na Câmara os líderes foram a favor, todos foram a favor; no Senado, a mesma coisa. As pessoas estão com medo de investir”, finaliza. Há mobilização para derrubar tão logo o recesso acabe.

Vai cair

Presidente da Frente do Agronegócio, Pedro Lupion (PP-PR) diz que a bancada está trabalhando para derrubar o veto: “é uma injustiça”.

Ninguém quer

O advogado tributarista Luciano Faria prevê menor atratividade para investimentos e grande impacto no financiamento de projetos.

Coisa do Taxadd

“O governo Lula insiste em atacar o agronegócio brasileiro”, dispara o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), membro da Frente do Agronegócio.

Apressando o passo

Lula sabe que precisa apressar a reforma ministerial para ter votada logo a Lei Orçamentária Anual. Ninguém em Brasília aposta que o projeto será apreciado até que as mudanças sejam anunciadas.

Pé de Meia furada

Essa história furada do “Pé de Meia”, com o governo aplicando migué na lei e nos beneficiados a um só tempo, fez lembrar um flagrante marcante de grande fotógrafo Juca Varella, mostrando o então presidente FHC recebendo seu vice Marco Maciel, no Planalto, exibindo sua meia furada.

Uma estupidez

Para Evair de Melo (PP-ES), o veto de Lula taxando o Fiagro prejudica o investidor que financia produtores. E mostra que “não tem nenhuma intenção” de estimular o agro, o abastecimento e as exportações.

Triste gente

Os bajuladores de Lula na mídia e na Fazenda, mais realistas que o rei, insistem em defender que o governo espione o pix, colocando no mesmo balaio golpistas de Whatsapp, casos de polícia, e cidadãos honestos.

Democracia de araque

“Não disputar eleições por essas acusações, isso é negar a democracia”, disse Jair Bolsonaro à Revista Oeste, sobre estar inelegível por haver reunido embaixadores. “É o que Maduro fez na Venezuela”, concluiu.

Turismo sem comparação

O governo Lula comemorou gastos de US$7,34 bilhões de turistas estrangeiros no Brasil, em 2024. Na Austrália, por exemplo, esse número é de US$12,7 bilhões. Só Paris (França), são mais de US$20 bilhões.

Espantoso

O deputado Osmar Terra (MDB-RS) reagiu com exclamação à opinião do New York Times de que “prejudicaria empresas americanas” classificar cartéis de drogas como grupos terroristas: “Uau!”.

Na nossa conta

Mês de recessos na Praça dos Três Poderes, Janeiro não fez parar os gastos do governo Lula. Pelo primeiro balanço de 2025, já torraram R$1,1 milhão em diárias e passagens nos primeiros dias do ano.

Pensando bem…

…para o governo, se laranja é caro, coma vermelho.

Poder sem pudor

Retaguarda aberta

A paranóica segurança de Fidel Castro vivia mudando o percurso do chefe, em terra e no ar, como numa guerra. O então ministro da Educação de Lula, Cristovam Buarque, seus familiares e o antecessor Paulo Renato Souza aguardavam no gabinete o início da solene transmissão de cargo quando souberam que Fidel já subia no elevador. Cristovam e Paulo Renato logo se deslocaram para o corredor a fim de esperar o visitante, mas eis que o presidente cubano apareceu em outra porta, flagrando os anfitriões pelas costas, exclamando sorridente: “Arre! Sorprendí a todos por la retaguardia!”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

