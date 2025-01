Colunistas Maneco Hassen diz que Governo Federal já entregou R$ 67 bilhões ao Estado e anuncia a vinda dos ministros Rui Costa e Jader Filho para reunião com prefeitos

Por Flavio Pereira | 27 de janeiro de 2025

Secretário-executivo da reconstrução, Maneco Hassen anuncia agenda positiva com municípios gaúchos para esta semana. (Foto: Divulgação)

“Nós já atingimos o montante de R$ 67 bilhões que chegaram ao Rio Grande do Sul”, afirma Maneco Hassen, o secretário-executivo da reconstrução, que se reporta ao ministro da Casa Civil Rui Costa. Maneco conversou com o colunista, e explicou que esse montante – R$ 67 bilhões – “de alguma forma já foi empenhado ou entregue, ou para os municípios e para o estado, ou para auxílio a pessoas e empresas. Eu não conto aqui por exemplo com os R$ 6,5 bilhões para as obras dos diques”.

Habitação “é um processo complexo”, afirma Maneco Hassen

Para o secretário-executivo da reconstrução também ainda não foram liberados R$ 5 bilhões para habitação, “dada a complexidade desses processos”. Mesmo assim, otimista, ele projeta que “na habitação estamos trabalhando para chegar na semana que vem a cerca de 500 contratos assinados e 1 mil famílias que já escolheram seu imóvel. E vamos autorizar também a construção dos primeiros empreendimentos”. Sobre a complexidade desses processos junto aos municípios, Maneco Hassen comentou: “É um processo muito lento que demanda muito trabalho de engenharia. Imagine que aprovar a construção é como aprovar um loteamento inteiro, pois envolve aprovar licenças de água, luz, prefeitura. Estava demorando mais do que a gente gostaria, mas agora processo engrenou, e estamos contentes com o ritmo que esse processo ganhou agora.”

Auxilio Reconstrução alcançou 419 mil famílias

O Auxilio Reconstrução, segundo Maneco, chegou a 419 mil famílias “e temos um resquício de 3 mil recursos para analisar. E então quem não ganhou não ganha mais, com exceção desses 3 mil que esta semana deve estar processado”.

Os programas para as empresas, explica, também encerraram dia 31 de dezembro: “Sucesso total, foram mais de 45 mil empresas que acessaram algum tipo de programa do governo federal. Então hoje ficamos especialmente com a questão da habitação, com as obras nos municípios. E aí incluo escolas, creches e postos de saúde por exemplo, que nenhum município iniciou ainda, apesar dos recursos estarem todos empenhados.

Reunião com ministros em Porto Alegre para destravar projetos e recursos federais

Maneco Hassen anuncia que para acelerar estes projetos junto aos municípios para a liberação de recursos, “nós vamos ter uma reunião de terça a quinta com os prefeitos, para destravar essas questões com os municípios. Na sede da secretaria em Porto Alegre na terça estarão os ministros Rui Costa da Casa Civil, Jader filho, das Cidades, o ex-ministro, deputado Paulo Pimenta, e na quarta os técnicos dos ministérios da saúde, educação e ministério da integração. Teremos reuniões individuais com os municípios para ver porque os projetos estão parados, e fazer andar”.

Adiós, Disney

A fanfarronice do presidente Gustavo Petro, de não receber de volta colombianos deportados, por estarem ilegalmente nos Estados Unidos, vai custar caro. O presidente americano disse neste domingo (26) que imporá tarifas de 25% sobre as vendas colombianas para os EUA e a Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia informou que vai parar de emitir vistos em resposta à decisão do presidente colombiano.

Indignação seletiva: governo Biden também já algemou brasileiros durante deportação

Em dois anos, a gestão de Joe Biden enviou 32 voos com 3.660 brasileiros deportados dos Estados Unidos, todos algemados. O que demonstra a hipocrisia da mídia e do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, agora “indignados” com o fato deste grupo de 88 brasileiros deportados, o primeiro no governo Trump, também desembarcar com algemas.

Estudo da Ufrgs mostra ineficácia das bandeiras coloridas para evitar propagação da covid-19 no RS

O sistema de bandeiras coloridas desenvolvido pelo governo do Rio Grande do Sul para delimitar a circulação de pessoas e um distanciamento controlado na pandemia de covid-19, foi ineficaz, aponta pesquisa realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O estudo foi desenvolvido pelo pesquisador Ricardo Rohweder, do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, para avaliar se o modelo foi efetivo, e a transmissão do vírus. O resultado da pesquisa, publicado em 15 de janeiro, no periódico Health Security da Mary Ann Liebert, Inc. aponta que não houve diferença na transmissão do vírus, independentemente das cores das bandeiras.

Cobiça pela Secretaria de Habitação tenta desgastar Republicanos junto ao governo

Após ganhar uma nova dimensão sob o comando do deputado federal Carlos Gomes, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária passou a ser alvo da cobiça de diversos grupos políticos. A presença de Carlos Gomes tem porém,uma relação estratégica com a governabilidade. Na avaliação das votações dos projetos do Executivo na Assembleia, a bancada do Republicano tem mostrado um importante papel nesta governabilidade, através de sua bancada, votando as principais matérias de interesse do governo. O detalhe importante é que no Republicano, o Deputado Carlos Gomes como presidente do partido não teve nenhum veto na indicação do seu nome para ocupar a função de secretário de estado, quando foi convidado pelo governador, e hoje como secretário, seu trabalho deu visibilidade ao governo, fazendo-o notado e respeitado nesta área. Outro detalhe relevante: o Republicano através da bancada federal e estadual foram parceiros do estado em momento difícil, destinando mais de 20 milhões em Junho passado para auxiliar nas enchentes. Por todas as razões, parece uma tolice antecipar o período eleitoral de 2026, na medida em que existem pedidos de CPIs na Assembleia Legislativa, pendentes por uma única assinatura. Uma delas é a CPI da CEEE Equatorial. O governador Eduardo Leite, comenta com o colunista uma fonte do Republicano, “tem sido prudente, conciliador e tem demonstrado isso governando o estado”.

