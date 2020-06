Bem-Estar Página em rede social divulga boas notícias de pessoas negras

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Perfil no instagram reúne notícias positivas sobre pessoas negras. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Cansada de ler notícias de pessoas negras apenas nas páginas policiais dos jornais brasileiros, a jornalista Denise Telles, decidiu divulgar boas histórias e feitos reais dessas pessoas, que não costumam estar na mídia.

Pra isso criou o perfil no Instagram, Say It Loud. O nome faz referência ao título da canção protesto contra o racismo, do músico e militante negro americano James Brown.

Denise Telles revela que a página, criada em outubro do ano passado, já reúne 75 postagens de boas notícias envolvendo personagens negros.

Num dos posts mais recentes, Telles fala de Gladys West, uma americana aposentada, formada em matemática, que está por trás da criação do GPS. A jornalista destaca que pouquíssimas pessoas sabem que uma mulher negra criou os cálculos, que possibilitaram esse recurso tão utilizado diariamente.

Negra, Denise Telles sente na pele o peso do racismo estrutural no Brasil. Em um dos episódios mais recentes, ao tentar descontar um cheque de sua mãe no banco, a funcionária quis ligar para a titular da ordem de pagamento, para confirmar se ela tinha mesmo o direito de sacar o dinheiro. Segundo a jornalista, são situações diárias, coisas simples, que as pessoas que não são negras, muitas vezes, não conseguem nem perceber.

Se você quiser conhecer as boas histórias reais de negros catalogadas pela jornalista, basta acessar no Instagram: @sayitloud_news

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar