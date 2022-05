Mundo Pai de 8 filhos e colecionador de polêmicas: quem é Elon Musk?

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Musk tinha um patrimônio avaliado em US$ 219 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) em abril deste ano. (Foto: Divulgação)

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, visitou o Brasil nesta sexta-feira (20) para discutir com o governo conectividade e proteção da Amazônia, informou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em uma rede social.

Musk é figurinha constante na mídia. Mais recentemente, tem sido notícia pela compra do Twitter , que ainda não foi finalizada.

A rede social onde tem cerca de 90 milhões de seguidores é seu espaço preferido para trocar ideia com fãs, bater boca com desafetos, fazer posts que podem mexer com preços de ações e de criptomoedas ou para criticar a própria plataforma… sem filtro.

Musk tinha um patrimônio avaliado em US$ 219 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) em abril deste ano, quando a revista “Forbes” o colocou no topo da lista dos mais ricos na edição 2022 do seu ranking. Ainda assim, o bilionário diz que não tem casa própria.

Além de movimentar a internet, Musk é o presidente-executivo da fabricante de carros Tesla, uma das primeiras a apostar somente em modelos elétricos, e da SpaceX, empresa de voos espaciais. Com ela, o magnata tem planos para colonizar Marte.

A SpaceX tem ainda um braço voltado à internet via satélite chamado Starlink, que já obteve autorização para funcionar no Brasil.

Trajetória

Filho mais velho de um sul-africano e de uma canadense de classe alta, Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, em 1971. Ele já foi casado duas vezes e tem oito filhos.

Musk viveu na África do Sul até 1989, quando se mudou para o Canadá pouco antes do seu aniversário de 18 anos.

Começou a faculdade na Queen’s University em Ontário, no Canadá, mas no meio da graduação se mudou para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde se naturalizou cidadão americano. É bacharel em física e economia.

Musk aprendeu sozinho a programar e criou jogos na adolescência. Seu primeiro empreendimento foi a Zip2, uma empresa que criou em 1995 com seu irmão Kimbal e com o amigo Greg Kouri e que oferecia um diretório para encontrar empresas on-line. A companhia foi vendida em 1999 para a Compaq.

Pouco depois dessa venda, Musk fundou a X.com, uma empresa de serviços financeiros on-line e de e-mail. Um ano depois de criada, a companhia se fundiu com a Confinity, que tinha um serviço de transferência de dinheiro chamado PayPal – que acabou virando o nome do negócio.

Em outubro de 2002, a eBay adquiriu a PayPal por US$ 1,5 bilhão em ações.

Em 2004, Musk se tornou o maior investidor e assumiu o comando da recém-fundada fabricante de carros elétricos Tesla, bem antes de montadoras tradicionais apostarem nesse tipo de veículo.

Alguns meses antes, em 2002, Musk havia fundado a sua empresa mais ambiciosa: a SpaceX, de transporte aeroespacial.

Entusiasta do bitcoin e de outras criptomoedas, ele também possui empreitadas nos ramos de energia solar, transporte ultrarrápido, internet via satélite e neurociência.

A primeira aparição de Musk no ranking dos bilionários da “Forbes” foi em 2012, com a fortuna estimada em US$ 2 bilhões. Além de ter chegado ao topo do ranking, em 2022, Musk foi eleito a “Personalidade do Ano” em 2021 pela revista “Time”.

Junto com seu sucesso como empreendedor, o magnata também ficou famoso por falar o que pensa no Twitter e utilizar a força de seus milhões de seguidores para movimentar até o mercado de ações — a Tesla é uma empresa de capital aberto.

Musk também é famoso pelas excentricidades. Em 2020, deu o impronunciável nome de X AE A-XII a seu sétimo filho, com a então namorada, a cantora canadense Grimes. Dois anos depois, ela afirmou que teve também uma filha com Musk, chamada Exa Dark Siderael Musk.

O bilionário já tinha cinco filhos do casamento com a autora de livros Justine Musk: os gêmeos Griffin e Xavier, nascidos em 2004, e os trigêmeos Damian, Saxon e Kai, em 2006. O primeiro bebê do casal sofreu morte súbita algumas semanas após o nascimento.

Em 2015, Musk tirou seus cinco filhos de uma prestigiada escola para crianças superdotadas e criou a Ad Astra, um centro privado de ensino em Los Angeles, nos EUA.

Polêmicas

Musk está longe de ser um ricaço discreto. Gosta de dar entrevistas e posta quase que diariamente no Twitter.

Já foi apresentador do programa de humor americano “Saturday Night Live”, que só recruta celebridades, frequenta o baile Met Gala e já foi visto fumando um cigarro de maconha durante participação em um podcast transmitido ao vivo pelo YouTube.

No Twitter, seu canal preferido para se comunicar com milhões de seguidores, dispara mensagens que podem causar terremotos nos mercados de ações e de criptomoedas. Ele já foi até punido por isso, após um post sobre a Tesla.

Apesar de ser usuário superativo, Musk também é um crítico das regras do Twitter. Ao comprá-lo, prometeu fazer mudanças nesse sentido. Ele entendeu, por exemplo que a rede social “censurou” Donald Trump ao bani-lo no começo de 2021.

Durante a pandemia, Musk também tuitou duvidando do coronavírus e criticando o lockdown e a obrigatoriedade da vacina.

Um de seus bate-bocas mais famosos na rede foi com um mergulhador que fez parte da equipe que salvou crianças presas por 9 dias em uma caverna na Tailândia, em 2018. O caso comoveu o mundo.

O bilionário disse que poderia ceder um minissubmarino da SpaceX para o resgate, que era difícil e delicado. Vernon Unsworth, o mergulhador, chamou a sugestão de “manobra de relações públicas” e disse que Musk poderia “enfiar o submarino onde dói”.

A partir daí, os dois trocaram agressões verbais a ponto de o empresário chamar Unsworth de pedófilo. O caso foi parar na Justiça.

