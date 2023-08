Esporte Pai de Neymar nega saída do craque do PSG e chama jornal francês de L’Efake

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (7) a imprensa francesa noticiou que o craque brasileiro Neymar quer deixar o PSG ainda nesta janela de transferências. A informação do jornal francês “L’Équipe” afirma que o astro comunicou ao clube do desejo de atuar por outro time já a partir da temporada 2023/24.

O pai do craque, Neymar da Silva Santos, no entanto, em entrevista à PL Brasil, negou o rumor. Ele, que também é agente de Neymar, negou a existência de um suposto comunicado que teria sido entregue à diretoria do PSG e, como crítica ao jornal, utilizou termo que remete às fake news, expressão em inglês que ganhou popularidade internacional para definir notícias falsas, sem veracidade.

“Não tenho como confirmar uma notícia que não aconteceu. L’Equipe sendo L’Efake”, disse.

A publicação diz que Neymar esteve com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo (6), e externou o desejo de sair imediatamente. O desejo do atleta seria retornar ao Barcelona, que acaba de vender Dembelé para o Paris Saint Germain.

“(A suposta informação) veio de algum lugar, vamos tentar entender a intenção” salientou o empresário do atacante de 31 anos.

O brasileiro tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2027. No entanto, aos 31 anos, não é querido por grande parte dos torcedores do clube francês, que chegaram a protestar na frente de sua casa, pedindo sua saída, no decorrer da última temporada.

