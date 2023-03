Geral Pai do governador do Rio de Janeiro é assaltado

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Clerton Castro, de 74 anos, estava em frente a um restaurante quando foi assaltado. (Foto: Reprodução)

O pai do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi vítima de um assalto, na noite de quinta-feira (2), no Humaitá, na Zona Sul da capital fluminense. Clerton Castro, de 74 anos, estava em frente a um restaurante na esquina das ruas Visconde de Caravelas com Capitão Salomão, quando um homem, usando o colete de um serviço de entrega, passou numa bicicleta e levou o celular do idoso.

Clerton estava falando com um dos filhos, Caius, no momento do assalto. O celular levado pelo bandido era um Samsung Galaxy S22. O criminoso não ameaçou a vítima nem mostrou uma arma: apenas pegou o aparelho e seguiu pedalando. Após o roubo, Clerton disse não ter ligado para Cláudio Castro por medo da reação do governador.

A área da 10ª DP (Botafogo), onde o pai do governador foi assaltado, teve uma explosão nos furtos de celular no ano passado. Foram 1.127 registros em 2022, aumento de 87% em relação a 2021 e maior número do crime para a região desde o início da série histórica, em 2003. Este ano, em janeiro, foram 109 ocorrências de furto de celular naquela área.

O governador Cláudio Castro (PL), ao comentar a notícia de que seu pai, foi assaltado na capital, disse ao blog de Andréia Sadi, do portal de notícias G1, que “todos estão sujeitos”. Ele também afirmou que, após o ocorrido, o pai “estava ótimo, e que chegou com a maior cara lavada”.

Segundo frequentadores do local e moradores da região, é comum ter assaltos no bairro. De acordo com os funcionários do restaurante, Clerton costuma frequentar o local e é sempre educado com todos. “Ele vive aqui. Muito simpático”, disse um garçom. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

