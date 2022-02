Geral Pai é denunciado por infectar a filha com covid de propósito

O caso é investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), já que a exposição de criança ao vírus é crime. (Foto: Reprodução de TV)

Um homem de 39 anos foi denunciado à polícia por ter, supostamente de forma proposital, infectado a filha de 10 anos de idade com covid-19, em Campo Grande (MS). Foi a mãe quem registrou o boletim de ocorrência, após o ex-marido com covid descumprir a quarentena e visitar filha do casal. Conforme a denúncia, o pai da menina, de 10 anos, expôs a filha à covid-19 ao abraçar e beijá-la mesmo sabendo que estava infectado com o vírus.

O caso é investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), já que a exposição de criança ao vírus é crime. Um inquérito policial foi aberto para apurar a situação.

Em depoimento à Polícia, a mãe da criança – que não terá identidade revelada – explicou a dinâmica da situação. Por mensagem, o ex-marido teria informado que estava com covid e não poderia visitar a filha.

Já que pai e mãe possuem guarda compartilhada da menina, foi acordado que a criança passaria o período de responsabilidade do pai com a avó paterna. Porém, conforme denúncia, o pai foi visitar a filha, mesmo com covid e sem máscara, e a abraçou e beijou, momento em que expôs a menina à contaminação.

Ao portal de notícias G1, o delegado adjunto da Depca, Marcelo Damaceno, explicou que expor a criança ao perigo de contágio é caracterizado como crime. O boletim detalha que o registro foi feito quando a criança começou a apresentar sintomas da covid, mas não se sabe se ela chegou realmente a contrair o vírus.

“Pela denúncia, o pai sabia que a menina estava na casa da avó paterna e foi visitá-la mesmo com covid. Ele sabia, mesmo assim abraçou e beijou ela [criança]. Criminalmente não faz diferença a criança ter contraído o vírus”, detalhou.

O delegado revelou que o próximo passo da investigação será a materialização do fato. “A criança será ouvida em depoimento especial. A mãe foi ouvida e disse que há mensagens que comprovam que o ex-esposo confirmava a covid”.

O caso foi denunciado no fim de janeiro deste ano e o inquérito do caso ainda deverá ser aberto. O delegado comentou, que caso for confirmado a exposição da filha ao vírus, o pai da menina pode responder por “perigo de contágio de moléstia grave”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

