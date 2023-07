Acontece “Pai no On e no Off” é a nova campanha de Dia dos Pais da Lebes

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

A iniciativa quer mostrar as diferenças entre a vida on-line e a relação de pai e filho no off-line. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dia dos Pais vem chegando e é hora de homenagear aqueles que estão sempre por perto, seja na alegria e nos perrengues. E neste mundo cada vez mais digital, momentos como a troca de fraldas, os primeiros passos e os cuidados com os filhos ao longo dos anos são muitas vezes compartilhados no ambiente on-line. No entanto, essas situações são apenas recortes da paternidade que é muito vivida no off-line, longe das câmeras de das curtidas, e que forma as memórias afetivas que ficam guardadas para sempre no coração dos filhos.

Assim, a campanha “Pai no On e no Off” da Lojas Lebes quer mostrar as diferenças entre a vida diária desse paizão no on-line com as fotos bonitas e a relação de pai e filho no off-line, nas suas diferentes realidades. Para isso, a empresa convidou filhos de 10 colaboradores para contar como seus pais são no mundo on e off. O resultado desta ação #paizaooneoff pode ser visto no vídeo case postado nas redes sociais @lojaslebes.

A campanha de Dia dos Pais da rede de varejo foi criada pelo time de Marketing da Lebes e pode ser vista também na revista, no e-commerce e nas lojas físicas.

2023-07-31