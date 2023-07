Acontece Pompéia abre vagas de emprego em Porto Alegre

27 de julho de 2023

As oportunidades são para vendedores e auxiliares de loja. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A rede Pompéia, com 89 lojas situadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, comemora 70 anos de história em 2023 e vai inaugurar a sua 90ª loja. Com um projeto diferenciado, moderno e inovador, o espaço será localizado no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

A empresa abriu 20 oportunidades de emprego para atuar na loja e já está em processo de seleção. Os cargos são para profissionais com habilidade de comunicação, experiência prévia em vendas e atendimento ao cliente, capacidade de trabalhar em equipe e flexibilidade de horários, incluindo disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. O ensino médio completo é obrigatório.

As vagas são para vendedores e auxiliares de loja. Os salários são compatíveis com as funções e demais detalhes serão informados na entrevista.

Os interessados podem acessar o link https://grupolinsferrao.pandape.infojobs.com.br/Detail/523960 ou entrar em contato pelo WhatsApp: (51) 99973-2653.

