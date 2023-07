Acontece Fecomércio-RS lança Programa Talentos do Comércio

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Senac Foto: Carlos Macedo/Divulgação Foto: Carlos Macedo/Divulgação

A Fecomércio-RS, por meio do seu braço educacional, o Senac-RS, está lançando o Programa Talentos do Comércio destinado aos profissionais que atuam em empresas associadas aos sindicatos do sistema comércio.

No total, são 100 bolsas gratuitas para graduação em três cursos ofertados pelo Unisenac – Centro Universitário Senac-RS, sendo 70 bolsas para cursos realizados em Porto Alegre e 30 para os cursos realizados na cidade de Pelotas, entre as opções estão: Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria, Curso Superior de Tecnologia em Marketing e Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. As inscrições, gratuitas, acontecem entre os dias 24 de julho e 15 de agosto pelo link www.senacrs.com.br/talentosdocomercio.

Os cursos de graduação ofertados possuem carga horária de 1680 horas, sendo estas divididas em 5 semestres, com realização de aulas presenciais e on-line. As aulas iniciam dia 28 de agosto, das 19h às 22h, no Unisenac que fica localizado na rua Coronel Genuíno 130, bairro Centro Histórico, na Capital e na Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas, localizada na rua Gonçalves Chaves, 602, bairro Centro, Pelotas. Os candidatos deverão fazer a prova de vestibular até o dia 15 de agosto por meio do link

http://vestibularonline.com.br/parceiro/senac-rs.

Conforme o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, o Programa cumpre o compromisso da entidade de educar para o trabalho. “Estamos sempre preocupados em atender os setores que representamos, por isso, lançamos este semestre o Programa Talentos do Comércio.

O Programa, que irá ofertar qualificação gratuita para comerciários e comerciantes filiados à nossa entidade, tem como meta oferecer cursos de graduação com o selo de qualidade do Centro Universitário Senac-RS, instituição que conquistou notas máximas de excelência pelo Ministério da Educação”, afirma o dirigente.

Sobre os cursos:

Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria:

O curso irá proporcionar conhecimento relacionado à gestão de operações hoteleiras e de hospitalidade, podendo atuar em serviços de hospedagem, turismo, alimentos e bebidas e eventos, em meios de hospedagem e em várias organizações do setor da hospitalidade. Este curso visa formar profissionais capacitados a atuarem na operação e gestão de empreendimentos hoteleiros e da área da hospitalidade.

O Curso alia teoria e prática, por meio de visitas técnicas em hotéis conveniados, aulas práticas em laboratórios e o desenvolvimento de projetos profissionais de consultoria, o que possibilita aos alunos o desenvolvimento de competências necessárias para enfrentar desafios da atualidade, facilitando sua inserção profissional no mercado de trabalho.

Curso Superior de Tecnologia em Marketing:

O curso irá abordar os fundamentos e as táticas do marketing para orientar estratégias e satisfazer as necessidades da sociedade. Trazendo visibilidade para a aquisição de produtos e serviços oferecidos pelas instituições por meio do relacionamento com os clientes.

Tem como objetivo o desenvolvimento de competências profissionais inerentes a área do marketing, demonstrando postura ética e consciência cidadã responsável com foco na gestão estratégica das organizações em conformidade com as melhores práticas do mercado.

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais:

O curso vai preparar os profissionais para atuarem no mundo do trabalho pautado pela inovação, na gestão de negócios próprios ou de terceiros, aplicando técnicas administrativas em ambientes organizacionais diversificados, com foco na solução de problemas.

Desse modo, terá uma visão integradora possibilitando compreensão da interface dos processos de gestão organizacional em suas várias vertentes. O aluno estará preparado para ir além do papel de aplicador de técnicas, revelando, assim, sólida formação teórica, prática, vivencial e humanista, como também visão sistêmica que lhe permita identificar pontos relevantes para a criação, gestão e desenvolvimento de negócios.

Mais informações como critérios e requisitos de seleção podem ser obtidas no edital que pode ser acessado www.senacrs.com.br/talentosdocomercio.

