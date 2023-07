Acontece Festa Nacional da Uva 2024: começa a venda de espaços para os expositores

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A previsão é que o evento tenha em torno de 400 estandes entre indústria, comércio e serviços. Foto: Regina Lain Foto: Regina Lain

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Festa Nacional da Uva 2024 deverá contar com cerca de 400 expositores, que poderão apresentar seus produtos e serviços ao público durante a programação, de 15 de fevereiro a 3 de março, no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos. A intenção da Comissão Comunitária da festa é gerar cerca de R$ 2 milhões com a comercialização dos espaços, e os recursos serão investidos na organização do evento. Os detalhes foram apresentados em coletiva à imprensa, nesta quarta-feira (26), no Blue Tree Towers Caxias do Sul.

Após a entrevista coletiva, foi iniciada a comercialização dos estandes. A venda será realizada primeiro para os expositores parceiros das últimas edições da festividade e, na sequência, aos demais interessados.

O diretor de Feiras e Exposições da Festa da Uva, Eduardo Sachet, apresentou o mapa dos espaços disponíveis para os expositores. No Centro de Eventos, haverá novidades na forma de Exposição de Uvas, que vai simular um parreiral colocando os visitantes em contato com as uvas premiadas de Caxias do Sul. No mesmo local haverá ainda mostra de produtos de empresas patrocinadoras e também de expositores premium.

No Centro de Eventos haverá ainda a Praça das Cidades, com previsão de reunir representantes de 25 municípios. A Diretora da Comissão de Integração, a vice-prefeita Paula Ioris, explica que a ideia é realizar o convite oficial para todos os municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Caxias do Sul, para as 13 cidades que deram início à Festa da Uva e também para cidades próximas com vocação turística. A previsão é que cada cidade ocupe um espaço de 25 metros quadrados. Ao centro da Praça das Cidades haverá um coreto para abrigar diversas atrações.

No Pavilhão 1, entre as novidades, haverá um espaço destinado às marcas da serra, com o nome Tendenza. É um local direcionado à exposição de expoentes do design. O Pavilhão 1 englobará ainda a agroindústria, vinícolas e gastronomia. Um dos espaços que deve encantar os participantes da festa é a “Cuccina da Nonna” um espaço aconchegante de gastronomia e culinária tradicional italiana.

No Pavilhão 2, haverá a Vila dos Distritos, expositores de artesanato, um amplo espaço para o setores de inovação, exposição de automóveis, de cervejas artesanais e a Feira Multissetorial.

De acordo com a Comissão Comunitária da festa, o metro quadrado de espaço será comercializado a partir de R$ 650. A venda está a cargo da empresa Exposul, que atenderá presencialmente no Centro de Eventos da Festa da Uva e pelos telefones (54) 99927-1174 e (54) 99926-5925 ou pelo e-mail exposul@exposuldobrasil.com.br.

“Quem adquirir espaços primeiro terá mais opções para escolha dos locais, então, quanto antes as empresas nos procurarem, melhor. A intenção é que possamos ter todas as áreas comercializadas até dezembro”, afirma Carla Pezzi, diretora-executiva da Comissão Comunitária.

Ela acrescenta que o pagamento pode ser parcelado até o início da Festa da Uva 2024, o que facilita para o expositor. O encontro será promovido no período de 15 de fevereiro a 3 de março, no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos. Nesta 34ª edição, terá como temática Caminhos e Lugares, que vai inspirar os seis desfiles previstos na avenida Sinimbu ao longo da programação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/festa-nacional-da-uva-2024-comeca-a-venda-de-espacos-para-os-expositores/

Festa Nacional da Uva 2024: começa a venda de espaços para os expositores

2023-07-26