Acontece VR Projetos completa 14 anos fazendo a diferença na vida de milhões de pessoas

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Movimento I.R. do BEM, fundado há 10 anos por um dos diretores da empresa, auxilia pessoas físicas a destinarem parte do imposto para causas sociais. Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

Há 14 anos, a partir do sonho de mobilizar pessoas a contribuir com ações sociais, nasceu a VR Projetos Culturais e Sociais, fundada pela empresária Vera Shida e pelo advogado Renato Paixão. A empresa, que iniciou suas atividades no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, com apenas o casal gerindo o negócio, agora celebra este novo ciclo em uma nova sede – também na capital, em uma sala do prédio Iguatemi Corporate, na avenida Nilo Peçanha – onde reúne nove colaboradores fixos. Além deles, somam-se aproximadamente 100 colaboradores indiretos, que atuam nas produções dos projetos mensalmente

A VR Projetos atua como uma grande facilitadora da iniciativa privada (pessoas físicas e jurídicas) para a destinação do Imposto de Renda através de captação via Leis de Incentivo, unindo causas e incentivadores por todo o Brasil. Nesses 14 anos de existência, ela já fez a diferença na vida de mais de cinco milhões de pessoas no país inteiro. “A VR Projetos é o elo entre quem tem o recurso e quem precisa dele para realizar um projeto de transformação sociocultural”, explica a empresária.

Desde sua fundação, a VR Projetos tem como papel principal orientar empresas e pessoas físicas na utilização das leis de incentivo para que esses recursos sejam investidos nos projetos voltados à transformação sociocultural. Hoje, a empresa possui uma carteira com mais de 300 projetos culturais, sociais e esportivos. “BookTruck, a biblioteca itinerante”, “Estante de Histórias”, “Sacola Literária”, “Agriman e o esquadrão da segurança alimentar” e “Empreender, para um mundo melhor” estão entre os projetos que passam todos os anos por diversos estados brasileiros levando cultura, diversão e educação para a população de todas as idades.

Com essa mesma proposta, há 10 anos Paixão decidiu criar o movimento I.R. do BEM, com o objetivo de divulgar o direito que o cidadão tem de direcionar seu imposto de renda para iniciativas socioculturais que transformam realidades por todo o país. Isso porque todo contribuinte que faz sua declaração pelo formulário completo pode reverter até 10% do imposto a pagar ao governo (conforme tabela dos limites de incentivos federais das pessoas físicas), apoiando iniciativas e as ações transformadoras que beneficiam muitas pessoas.

“Com o I.R. do Bem o contribuinte sabe o destino de parte do dinheiro que paga de imposto e pode ter a garantia de que os valores direcionados para ações de âmbito cultural, social, de saúde ou esporte estarão contribuindo para o desenvolvimento real das pessoas envolvidas”, explica o advogado.

Nos últimos quatro anos, a VR Projetos agregou ao seu portfólio a assessoria para a área pública, em especial para secretarias municipais e estaduais de educação, no que diz respeito a projetos educacionais – sobretudo nos pedagógicos e aqueles que promovem o melhoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Sobre a VR Projetos

A VR Projetos é especializada em prestar consultoria e captar recursos através das leis de incentivo junto à iniciativa privada para a realização de projetos culturais transformadores, educacionais e esportivos, como o BookTruck, Estante de Histórias, Sacola Literária, Empreender para um Brasil melhor, dentre outros.

Lei de Incentivo

É a lei federal que proporciona que empresas e pessoas físicas contribuam para levar a cultura a todos de uma maneira democrática e direcionando parte de seu imposto para diversas iniciativas sociais, culturais ou esportivas, que beneficia milhares de pessoas em todo o Brasil.

