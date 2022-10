Saúde Pais devem consultar médico antes de dar melatonina aos filhos

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Academia do Sono alerta para risco de ingestão acidental da substância e intoxicação. (Foto: Freepik)

A Academia Americana de Medicina do Sono recomendou que os pais consultem um médico antes de dar melatonina para crianças. O alerta foi dado em meio ao aumento na procura pelo sistema de saúde nos Estados Unidos principalmente em razão de ingestões acidentais por crianças pequenas.

A melatonina é um hormônio natural que ajuda a regular o tempo de sono-vigília. No Brasil, sua venda foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2021 como suplemento alimentar para consumo diário de até 0,21 mg. O consumo geralmente é feito por pessoas que buscam auxílio para dormir, muitas vezes sem prescrição médica.

Um estudo descobriu que a variabilidade mais significativa no conteúdo de melatonina estava em comprimidos mastigáveis — a forma que as crianças têm mais chance de ingerir.

“Embora a melatonina possa ser útil no tratamento de certos distúrbios do sono-vigília, como o jet lag, há muito menos evidências de que pode ajudar crianças ou adultos saudáveis a adormecer mais rápido”, disse M. Adeel Rishi, vice-presidente da AASM.

De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, “em vez de recorrer à melatonina, os pais devem trabalhar para incentivar seus filhos a desenvolver bons hábitos de sono, como definir um horário regular para dormir e acordar, ter uma rotina de dormir e limitar o tempo de tela perto da hora de dormir”.

Acidentes

Conforme os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA(CDC), de 2012 a 2021, o número anual de intoxicações entre crianças no país aumentou 530%, e a melatonina se tornou a substância ingerida de forma acidental com mais frequência entre crianças em 2020. Mais de 4 mil internações ocorreram, sendo que 287 pacientes pediátricos necessitaram de cuidados intensivos.

Os sintomas de uma overdose de melatonina podem incluir dor de cabeça, tontura e irritabilidade.

Para evitar ingestões acidentais, a organização recomenda que a melatonina seja manuseada como qualquer outro medicamento e mantida fora do alcance das crianças.

Substância

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo (na glândula pineal do cérebro), que possui como principal função regular o ciclo circadiano, estimulando o sono ao final do dia. Além disso, ela promove também o bom funcionamento do organismo e atua como antioxidante.

A produção da substância acontece especialmente no fim do dia, quando já não existem estímulos luminosos e o metabolismo está mais lento, o que faz com que a sua produção aconteça principalmente à noite. Por isso, na hora de dormir, é importante evitar a luminosidade, estímulos sonoros ou aromáticos que possam acelerar o metabolismo e diminuir a produção de melatonina.

Geralmente, a produção reduz com o envelhecimento e é, por isso, que os distúrbios de sono são mais frequentes em adultos ou idosos. Apesar de ser naturalmente produzido pelo organismo, é possível também obter o hormônio através de suplementos alimentares ou medicamentos, que devem ser consumidos sob orientação de um médico.

