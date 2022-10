Saúde Estudo mostra que, com a pandemia, os jovens sofreram mudanças de personalidade

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Jovens se tornaram menos extrovertidos e menos amáveis. (Foto: Shutterstock)

Um estudo publicado na revista científica Plos One sugere que a pandemia de covid pode ter mudado nossas personalidades. Ao observar níveis de neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade e consciência de antes da pandemia e compará-los com dados de 2021 e 2022, os pesquisadores encontraram mudanças notáveis ​​de personalidade entre a população dos Estados Unidos.

“A pandemia foi uma oportunidade sem precedentes para ver como um evento estressante coletivo pode afetar a personalidade”, disse a principal autora do estudo, Angelina Sutin, professora de medicina da Universidade Estadual da Flórida, à CNN americana.

Os cientistas concluíram que características de extroversão, amabilidade e consciência diminuíram na população dos EUA nos anos seguintes ao início da pandemia, particularmente em adultos jovens.

A teoria dos autores é que a personalidade é “menos estável em adultos jovens” e, por isso, eles podem ter sido os mais afetados pelas mudanças. Além desse fator, a pandemia também interrompeu a rotina da juventude, que deveria estar estudando, começando suas carreiras e iniciando relacionamentos.

Os pesquisadores coletaram os dados de mais de 7 mil pessoas com idades entre 18 e 90 anos que participaram on-line do Understanding America Study, comparando como responderam às perguntas antes de fevereiro de 2020 versus no final do mesmo ano e novamente em 2021 ou 2022.

Eles examinaram os dados por meio do modelo de cinco fatores, que levanta a hipótese de que os vários traços de personalidade podem ser atribuídos a uma das cinco qualidades abrangentes:

— neuroticismo: traço associado a tristeza, mau humor e instabilidade emocional;

— extroversão: traço caracterizado pela sociabilidade e eloquência;

— abertura: traço ligado a imaginação e percepção;

— amabilidade: traço que inclui atributos como confiança, altruísmo, bondade e afeto;

— consciência: traço associado ao planejamento, controle de impulsos e objetividade.

Em toda a população que examinaram, os pesquisadores encontraram uma tendência de declínio no neuroticismo em 2020, mas as mudanças foram pequenas, de acordo com Sutin.

Depois de levar em consideração os dados de 2021 e 2022, os pesquisadores observaram uma diminuição mais significativa na extroversão, abertura, amabilidade e consciência. A mudança foi grande o suficiente para equivaler a cerca de uma década de mudança, de acordo com o estudo. O neuroticismo também aumentou ao longo deste tempo.

Isso é especialmente significativo considerando o quão essenciais são essas características, disse Sutin. A consciência é importante para os resultados acadêmicos e de trabalho, bem como para o relacionamento e a saúde física, acrescentou.

O aumento do neuroticismo e a diminuição da consciência podem deixar a população mais vulnerável a problemas de saúde mental e física, avaliam alguns especialistas.

