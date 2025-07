Economia Países do Brics reagem à fala de Trump sobre tarifa adicional de 10%

Trump disse que os países que se alinhassem às "políticas antiamericanas" do Brics pagariam uma tarifa adicional de 10%. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar no domingo (6) que os países que se alinhassem às “políticas antiamericanas” do Brics pagariam uma tarifa adicional de 10%, nações do bloco reagiram nessa segunda-feira (7) à fala do líder americano.

Na noite de domingo (6), Trump foi à rede Truth Social e escreveu: “Qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics pagará uma tarifa ADICIONAL de 10%. Não haverá exceções a esta política. Obrigado pela atenção!”

O Brics original reuniu os líderes de Brasil, Rússia, Índia e China em sua primeira cúpula em 2009. Posteriormente, o bloco acrescentou a África do Sul e, no ano passado, incluiu Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos como membros.

Confira a seguir a reação de alguns dos Estados que integram o Brics.

Rússia

O Kremlin declarou que o grupo do Brics nunca esteve trabalhando para prejudicar outros países.

Questionado sobre as falas de Trump, o porta-voz Dmitry Peskov disse que o Kremlin havia tomado nota delas.

“De fato, vimos essas declarações do presidente Trump, mas é muito importante observar aqui que a singularidade de um grupo como o Brics é que ele é um grupo de países que compartilham abordagens comuns e uma visão de mundo comum sobre como cooperar com base em seus próprios interesses”, afirmou Peskov.

“E essa cooperação dentro do Brics nunca foi e nunca será direcionada contra terceiros países”, completou.

China

A China se opõe ao uso de tarifas como uma ferramenta de coerção, disse o Ministério das Relações Exteriores.

O uso de tarifas não serve a ninguém, ressaltou à imprensa Mao Ning, porta-voz do ministério.

África do Sul

A África do Sul não é antiamericana e ainda quer negociar um acordo comercial com os Estados Unidos, afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio do país.

A África do Sul vem tentando negociar um acordo comercial com o governo Trump desde maio, quando o líder americano recebeu o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, para conversas na Casa Branca.

“Ainda aguardamos uma comunicação formal dos EUA a respeito de nosso acordo comercial, mas nossas conversas continuam construtivas e frutíferas”, disse à Reuters o porta-voz do Ministério do Comércio da África do Sul, Kaamil Alli.

“Como já comunicamos anteriormente, não somos antiamericanos”, concluiu.

Malásia

A Malásia mantém uma política externa e econômica independente e está focada na facilitação do comércio, não no alinhamento ideológico, afirmou seu Ministério do Comércio.

A Malásia foi aceita como país parceiro (e não como membro efetivo) do grupo de nações em desenvolvimento do Brics em outubro passado.

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também criticou nessa segunda-feira (7) as ameaças de Donald Trump em aumentar tarifas de países do Brics que exportam aos Estados Unidos.

“Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Têm outras coisas e outros fóruns para um presidente do país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países”. A fala ocorreu no encerramento da Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro. As informações são da CNN e da agência de notícias Reuters.

