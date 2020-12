Mundo Países ricos são acusados de acumular vacinas em detrimento de nações menos desenvolvidas

12 de dezembro de 2020

Estados desenvolvidos, que representam 14% da população global, compraram mais de 50% das promissoras vacinas da Covid-19. (Foto: Pixabay)

Os países ricos têm uma grande vantagem na garantia de acesso a vacinas contra o coronavírus disponíveis em detrimento de países menos desenvolvidos, alerta uma coalizão global de organizações e ativistas. Em cerca de 70 países em desenvolvimento, espera-se que apenas um em cada dez residentes receba a vacina Covid-19 no próximo ano, de acordo com a People’s Vaccine Alliance, que consiste em organizações como a Anistia Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now e Oxfam.

“O acúmulo de vacinas mina ativamente os esforços globais para garantir que todos, em todos os lugares, possam ser protegidos da Covid-19”, diz Steve Cockburn, chefe de justiça econômica e social da Anistia Internacional. Os países ricos têm obrigações claras de direitos humanos não apenas de se abster de ações que possam prejudicar o acesso às vacinas em outros lugares, mas também de cooperar e fornecer assistência aos países que dela precisam.

Os países ricos que representam 14% da população global compraram mais de 50% das promissoras vacinas Covid-19, de acordo com dados coletados pela Airfinity, uma empresa de software com sede em Londres que acompanha acordos entre países e fabricantes. Ela analisou acordos de fornecimento que incluíam oito vacinas candidatas em testes clínicos de Fase 3.

A aliança convocou as empresas farmacêuticas, juntamente com os pesquisadores, a “compartilhar a ciência, o know-how tecnológico e a propriedade intelectual” de suas vacinas. Eles também pediram aos governos que garantissem que suas vacinas Covid-19 fossem gratuitas para o público e disponíveis de forma equitativa.

Quebra de propriedade sobre imunizante

Recentemente, países como a África do Sul e a Índia pressionaram por restrições aos direitos de propriedade intelectual para vacinas Covid-19, propondo que a Organização Mundial do Comércio acabe com a aplicação global desse direitos em favor do interesse comum e da acessibilidade.

“Os governos também devem garantir que a indústria farmacêutica coloque a vida das pessoas antes dos lucros”, afirma Heidi Chow, gerente sênior de campanha e diretora de politicas da Global Justice Now.

Os países em desenvolvimento nos quais a aliança se concentra atualmente têm acesso à vacina apenas por meio da Covax, uma iniciativa global para vacinar grande parte da população mundial. (Os Estados Unidos se recusaram a fazer parte do esforço.)

O Reino Unido começou a vacinação esta semana, após se tornar o primeiro país ocidental a autorizar uma vacina contra a Covid-19. Os Emirados Árabes Unidos aprovaram a vacina chinesa contra o coronavírus. O Canadá aprovou a vacina contra o coronavírus da Pfizer e da BioNTech, que também foi aprovada no Reino Unido. Tanto a Pfizer quanto a Moderna enviaram seus pedidos de aprovações de emergência para a agência americana reguladora de medicamentos (FDA, na sigla em inglês), e as vacinações nos EUA podem começar antes do próximo mês.

No entanto, a notícia do sucesso da vacinação nas nações ricas não equivale necessariamente ao acesso para os países em desenvolvimento: as nações ricas compraram doses suficientes para vacinar suas populações três vezes até o final de 2021, segundo a aliança.

“Ao comprar a grande maioria do suprimento mundial de vacinas, os países ricos estão violando suas obrigações de direitos humanos”, disse Cockburn. “Em vez disso, trabalhando com outras pessoas para compartilhar conhecimento e ampliar o fornecimento, eles poderiam ajudar a encerrar a crise global da Covid-19”, conclui.

