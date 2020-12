Brasil Silvio Santos faz 90 anos

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Apresentador chegou a nove décadas de vida. (Foto: Divulgação)

Silvio Santos vem aí… Mas só depois da vacina contra o coronavírus. O apresentador, que comemora hoje 90 anos, segue firme e forte em seu isolamento social e vai comemorar a data só com os parentes, os únicos que podem visitá-lo na quarentena. Nada de diferente, na verdade, de anos anteriores, como conta Fernando Morgado, autor do livro “Silvio Santos — A trajetória do mito”.

“Ele odeia festas, nunca foi de comemorar. pelo contrário! Durante muito tempo, mentiu idade. Ele evita, às vezes, até ir a eventos da família, tipo casamento, porque chama mais atenção que a noiva. Com certeza, hoje, vai acontecer algo pequeno, como sempre foi, agora ainda mais por conta da pandemia”, aposta o biógrafo.

O SBT informa que não haverá homenagens ao Dono do Baú, afastado do trabalho desde março. O apresentador, na verdade, está há um ano sem gravar. A última vez em que pisou no estúdio foi na segunda semana de dezembro de 2019. Depois, foi passar férias nos Estados Unidos e, em março, quando retornaria ao batente, a pandemia chegou ao Brasil. Portanto, há nove meses que só há reprises do “Programa Silvio Santos”.

“É um impacto enorme para Silvio não poder gravar. Porque, sem dúvida, é o que ele mais gosta de fazer na vida. Imagino que sinta muita falta dessa rotina de gravações que ele cultiva ao longo de todas essas décadas, e de não estar com as colegas de trabalho”, destaca Morgado.

Mas isso não significa que o comunicador esteja de pernas para o ar em casa. Ele continua a tomar decisões sobre a programação e sobre seus funcionários:

“Ele vem trabalhando do escritório de sua casa, tem linha direta com a secretária. Qualquer coisa que precisa, ele liga. Além disso, vem se dedicando à leitura, em especial às biografias. Esse ano, ele leu e escreveu a apresentação do livro do Marcondes Gadelha, que foi vice dele na chapa em que concorreu a presidente do Brasil (1989). E tem assistido muito à Netflix, na expectativa de a vacina chegar para voltar a gravar”, diz.

Aos 90 anos, o maior comunicador do país, com 70 de carreira, vem colecionando polêmicas também nos últimos anos. Acusações de assédio, racismo e homofobia provocaram reações do público. Morgado, no entanto, contemporiza:

“Não acho que tenha objetivo de ofender ninguém nem que seja premeditado. Muito menos de provocar burburinho. Silvio faz as coisas praticamente no ao vivo, é pouca edição. Acredito que sejam questões que surgem no momento”, conclui.

Uma extensa carreira

Com mais de 70 anos de carreira, Silvio Santos coleciona experimentos. Entrou na Rádio Guanabara, passou pela TV Globo e investiu em novos nomes como Gugu Liberato. Também protagonizou situações para lá de divertidas, uma delas com Maisa quando ela era criança e tirou sarro da “peruca do Patrão’’.

A longevidade de Silvio na profissão impressiona. “Isso se deve a sua versatilidade. Ele é capaz de apresentar diferentes formatos. O que ajuda muito também é o aspecto empresarial: Silvio é produtor e patrocinador dos próprios programas. E nunca foi contratado de emissora alguma. Sempre alugou horários até o lançamento do SBT (1981). A estrutura mantida pelas próprias empresas é fundamental para explicar a permanência por tanto tempo”, diz Fernando Morgado.

Uma vida longa

Durante a quarentena, Silvio tem curtido muito a família, instituição importante para o apresentador. Tanto que um dos momentos da vida pessoal dele destacados por Morgado foi o sequestro de sua filha Patrícia Abravanel (2001), que passou a ser o sequestro do próprio Silvio. Além disso, houve a tentativa do “Patrão” de ser presidente da República nas eleições de 1989. No ambiente doméstico, Silvio acorda às 5h30 e dorme às 22h30, religiosamente. Gosta de doces, como sorvete e chocolate, sua iguaria predileta para ver Netflix. E é chegado também em um quindim, sempre pedido durante as gravações do “Troféu Imprensa”. Ah, e em seu camarim, há uma pequena cozinha, onde ele mesmo gosta de fritar seu bife.

