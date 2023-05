Rio Grande do Sul Palácio Piratini é uma das 55 instituições do mundo escolhidas para estrear galerias 3D do Google Arts & Culture

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

O Piratini é uma das cinco instituições brasileiras que foram escolhidas para a estreia do novo formato de galerias 3D Foto: Reprodução O Piratini é uma das cinco instituições brasileiras que foram escolhidas para a estreia do novo formato de galerias 3D. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Sede do governo do Rio Grande do Sul, o Palácio Piratini, agora faz parte do grupo de 55 instituições de diferentes partes do mundo que estão presentes na primeira série de galerias virtuais e imersivas da plataforma Google Arts & Culture.

As galerias foram criadas a partir do editor Pocket Gallery, uma nova ferramenta que permite uma experiência 3D, lançada na última quinta-feira (18) para celebrar o Dia Internacional dos Museus.

A plataforma Google Arts & Culture dá acesso a exposições de mais de 2 mil museus. Ela é gratuita e está disponível on-line para aparelhos com as tecnologias iOS e Android.

A ferramenta é uma forma imersiva de explorar a arte, a história e as maravilhas do mundo, como as pinturas da casa de Van Gogh, o movimento pelos direitos da mulher e o Taj Mahal, entre outros temas.

O Piratini, que já conta com um perfil no Google Arts & Culture desde o ano passado, é uma das cinco instituições brasileiras que foram escolhidas para a estreia do novo formato de galerias 3D. O convite para integrar o grupo veio do Google.

Conforme Mateus Gomes, diretor de conservação e memória do Palácio Piratini, um dos motivos para o local ter sido escolhido passa pela presença ativa da instituição na plataforma, com muitas atualizações e informações.

“O perfil do Piratini na plataforma tem muitas coisas disponíveis, com o acervo catalogado e organizado. Acredito que isso levou a plataforma a nos enxergar como uma instituição que está atuando bastante no campo virtual”, explicou.

Para a inauguração do novo modelo de galerias, o Google pediu que as instituições convidadas montassem uma exposição utilizando o editor Pocket Gallery.

Gomes explica que o momento foi ideal, pois o Piratini já contava com uma mostra organizada, a inédita Pinacoteca do Palácio Piratini – Obras Restauradas, com 17 pinturas de cavalete, que foram recuperadas a partir de uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

A exposição foi inaugurada de forma presencial na última quarta-feira (17), em alusão à data em que o Palácio completou 102 anos.

No dia seguinte, estreou na plataforma virtual. Para acessar o acervo online e conferir a experiência da galeria imersiva, basta baixar o aplicativo do Google Arts & Culture (Android ou iOS) ou acessar pelo site (clique aqui).

Mateus contou que a construção das primeiras galerias fez parte de um projeto de testes do Google antes do lançamento, ajudando a identificar problemas e criar melhorias para o uso do editor Pocket Gallery. “Testamos a ferramenta durante um mês, informando o que funcionava ou não, como um piloto”, disse.

O responsável pelo trabalho de conservação do Palácio comemorou o reconhecimento da plataforma global, que oferece mais possibilidades de acesso ao patrimônio público do Rio Grande do Sul.

“O Palácio não é um museu e nem um centro cultural, mas tem demandas como as dessas instituições. Com essa presença na plataforma, estamos firmando mais um compromisso na direção de mostrar o acervo, assim como os museus fazem. O Piratini está lá, com o seu espaço, ao lado de grandes museus do mundo”, celebrou.

