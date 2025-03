Rio Grande do Sul Palácio Piratini retoma programação de visitas no próximo final de semana

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

As inscrições são gratuitas e abrem nesta segunda. Foto: Álvaro Bonadiman/Palácio Piratini As inscrições são gratuitas e abrem nesta segunda. (Foto: Álvaro Bonadiman/Palácio Piratini) Foto: Álvaro Bonadiman/Palácio Piratini

Após uma pausa entre os meses de novembro e fevereiro, o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, volta a abrir um final de semana por mês para visitações.

O retorno será nos dias 29 e 30 de março. Durante a atividade, o público poderá conhecer as alas Governamental e Residencial da sede do governo do Estado. As inscrições são gratuitas e abrem nesta segunda-feira (24), às 12h, no site do Palácio na aba “Agende”.

No sábado, a atividade será realizada às 9h, 10h e 11h. Já no domingo, o passeio acontece às 9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h. Em cada um dos horários, haverá mediação de servidores do Piratini, que contam a história da edificação e contextualizam obras do acervo e detalhes da arquitetura. As vagas são limitadas a 35 participantes por grupo.

O roteiro especial de final de semana é oferecido como forma de oportunizar o acesso a quem não pode visitar o Palácio em dias úteis. A atividade também busca garantir uma experiência diferenciada para quem já realizou o roteiro tradicional, uma vez que o percurso é mais extenso do que o promovido de segunda a sexta-feira.

Durante a atividade, na Ala Governamental, além dos vestíbulos e dos salões nobres, apresentados ao público na visita tradicional, também é possível conhecer a antessala e o gabinete oficial do governador. Os visitantes também podem acessar ambientes da Ala Residencial, como o Salão de Banquetes e o Salão dos Espelhos, além do jardim onde fica a escultura integrada A Primavera, de Paul Landowski.

Palácio Piratini retoma programação de visitas no próximo final de semana

