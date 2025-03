Grêmio Sem espaço com Quinteros, jovens da base devem ser vendidos pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

O volante Ronald sequer entrou em campo com Quinteros nesta temporada. Foto: Renan Jardim/GFBPA O volante Ronald sequer entrou em campo com Quinteros nesta temporada. (Foto: Renan Jardim/GFBPA) Foto: Renan Jardim/GFBPA

O Grêmio encaminhou a transferência do zagueiro Natã Felipe para o Juventude. O atleta de 23 anos disputará o Campeonato Brasileiro pela equipe de Caxias do Sul e não atuará mais com a camisa do Tricolor. O Grêmio manterá 40% dos direitos econômicos do jovem zagueiro.

Natã Felipe estreou como profissional com a camisa do Grêmio em 2022. Sem sequência de jogos, se tornou uma peça pouco utilizada e acabou sendo emprestado ao Aimoré.

Na temporada atual, Natã Felipe perdeu ainda mais espaço no elenco. O jogador foi utilizado por Gustavo Quinteros em apenas duas partidas.

Além de Natã, outro jovem atleta que não deve seguir com a camisa gremista é o volante Ronald. O jogador de 22 anos sequer entrou em campo com Quinteros na casa-mata. Ele foi relacionado para apenas duas partidas: contra o Brasil de Pelotas e o Caxias, nas primeiras rodadas do Gauchão.

A direção liberou o atleta para procurar um novo clube. Para a mesma posição de Ronald, o Grêmio tem Villasanti, Edenilson, Camilo, Dodi e Cuéllar.

No momento não há propostas por Ronald. Ele foi promovido para o grupo principal em 2023 com Renato Portaluppi. Nesse mesmo ano, foi campeão do Sul-Americano Sub-20 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a Seleção Brasileira. teve poucas oportunidades no Grêmio. Foram 10 partidas em 2023 e 14 em 2024 no time principal, na sua maior parte ingressando no segundo tempo.

