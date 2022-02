Leandro Mazzini e Walmor Parente Palanque

Por Leandro Mazzini e Walmor Parente | 4 de fevereiro de 2022

Foto: Reprodução/Facebook

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) luta para ter um palanque no Rio de Janeiro, mas as recentes costuras políticas no Estado têm dado mais capilaridade para o ex-presidente Lula. A definição do apoio do PSD – capitaneado pelo prefeito Eduardo Paes e seu candidato Felipe Santa Cruz – ao PDT praticamente indicou o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, como candidato ao governo estadual pelo partido. Neves fez a carreira no PT até migrar para o PDT há poucos anos.

Vice

Já houve reunião na quarta-feira e o vice deve ser Santa Cruz, advogado que comandou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A união dos dois partidos coloca Rodrigo Neves com força na sucessão estadual.

Bases

A previsão de cristianização de Marcelo Freixo, conforme indica a posição do PSB nacional, e do governador Claudio Castro, como indicam as bases fluminenses, tornam o candidato do PDT viável.

Renúncia

Depois da renúncia de 80% da Executiva Nacional, o PTB fará nova convenção na próxima sexta-feira, dia 11. No encontro, o grupo de Roberto Jefferson tentará destituir Graciela Nienov da presidência.

Defesa

Graciela convidou o advogado Fabrício Rodovalho Furtado para reforçar sua defesa jurídica para evitar pressão sobre Gustavo Mascarenhas, autor da ação de reintegração de posse da sede do partido.

União…

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai analisar a documentação que cria o partido União Brasil na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro, em Brasília. Será por videoconferência entre ministros da Corte eleitoral.

… na praça

A documentação da nova legenda – fusão do DEM e PSL – orbita no tribunal desde novembro passado. Há uma expectativa na capital para a oficialização do partido, porque terão até abril na esperada convenção para decidir se lança candidato a presidente da República ou se indica um vice na chapa de algum presidenciável que já desfila na praça.

Kassab x PT

A provável desistência de Rodrigo Pacheco (PSD) de concorrer à Presidência animou o PT, que mantém abertas as negociações para a vice na chapa de Lula. Mas o presidente do PSD, Gilberto Kassab, quer candidatura própria e, por ora, cogita apoio a Lula – se houver – só em um eventual segundo turno.

Esquiva

Intimado pelo STF para se explicar sobre a nota contrária às vacinas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se esquivou. Alegou, em ofício, que cabe ao seu subalterno, secretário Hélio Angotti Neto, autor da nota, prestar informações à ministra Rosa Weber.

Pesquisas

Até o momento, não foi ajuizado nenhum processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) questionando pesquisas realizadas em 2022. Desde de o dia 1º de janeiro, entidades e empresas que realizarem sondagens – que podem ser questionadas – são obrigadas a registrá-las. Antes, a regra só valia para o período eleitoral.

Viralizou

Durante sessão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), o desembargador Yedo Simões derrubou o fundo falso da biblioteca que utiliza como cenário. A videochamada viralizou nas redes sociais.

Pré-candidatos

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) nega que representantes da entidade tenham se reunido com pré-candidatos à Presidência da República: “A CNA promove há vários anos um evento público em períodos eleitorais, com cobertura da imprensa, para que os candidatos à presidência apresentem suas propostas para o setor”.

ESPLANADEIRA

# Fundação Grupo Boticário abre inscrições para LAB Viva Água.

# Associação Nacional de Fomento Comercial comemora seus 40 anos de existência, no Palácio Tangará (SP).

# CodeBuddy vai inaugurar nova unidade em Higienópolis, em São Paulo.

# EUA eliminam entrevista para determinados tipos de vistos até final de 2022. #

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

