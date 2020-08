A pandemia desacelera na maioria das regiões do mundo, sobretudo no continente americano, onde a Covid-19 estabeleceu seu epicentro há meses, embora os repiques na Europa multipliquem as preocupações com a falta de uma vacina.

Na semana entre 17 e 23 de agosto foram registrados mais de 1,7 milhão de novos casos de Covid-19 e 39.000 mortes, o que representa uma queda de 5% nos contágios e de 12% dos óbitos com relação aos sete dias anteriores.

O continente americano, onde o novo coronavírus tem seu epicentro desde maio, particularmente na América Latina, é a região onde a pandemia teve a maior desaceleração, com uma queda de 11% nos novos casos e de 17% nos óbitos.

Nesta região, a Covid-19 causou até agora 261.180 mortes e 6,7 milhões de contágios, as cifras mais elevadas do planeta. Mas, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o impacto diminuiu em parte pela difusão mais lenta do coronavírus nos Estados Unidos e no Brasil, os dois países mais castigados do mundo pela pandemia.