Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

A pandemia do coronavírus faz a TV Globo reprisar mais novelas. “Nos Tempos do Imperador”, nova atração da faixa das 18h da Globo, deveria estrear nesta segunda (30). No entanto, por causa da pandemia, a novela teve suas gravações interrompidas e foi adiada. Em seu lugar, entra no ar “Novo Mundo”, exibida originalmente em 2017.

