Notas Brasil Rio investiga 47 mortes suspeitas de coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

O Estado do Rio de Janeiro investiga 48 mortes suspeitas que podem ter sido causadas pelo coronavírus, informou a Secretaria estadual de Saúde. O número de mortes causadas pelo Covid-19 aumentou para 18, segundo o último boletim divulgado pela Pasta. Foram registrados, até esta segunda-feira, 657 casos da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro.

