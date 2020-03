Notas Brasil Natura suspende fabricação de perfumes e foca em álcool em gel

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Uma das primeiras empresas a reagir à crise do coronavírus, a Natura suspendeu a fabricação de perfume e maquiagem para focar em álcool em gel para doação e já começa a planejar as vendas do produto. O presidente da Natura, João Paulo Ferreira, diz que “a prioridade é nos unirmos para vencer a pandemia. Primeiro as pessoas, depois as coisas”.

