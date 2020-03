Notas Brasil Tesouro vê déficit de R$ 400 bilhões no setor público em 2020

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Tesouro Nacional estima que o déficit do setor público consolidado, que inclui estados e municípios, vai se aproximar de R$ 400 bilhões neste ano se consideradas as medidas econômicas de mitigação da crise do novo coronavírus e a queda prevista na arrecadação. Considerando apenas o governo central, o rombo previsto está ao redor de R$ 350 bilhões.

