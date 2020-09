Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 28 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ivete Sangalo ainda não teve confirmada a tradicional presença no Show da Virada na Globo. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Globo está confirmando a gravação do “Show da Virada”, em um formato diferente, dentro do chamado “novo normal” e sem presença de público, agora em novembro.

Os artistas que irão participar começaram a ser avisados na semana passada, sabendo que o programa irá obedecer, obrigatoriamente, um esquema bem diferente. Nada de externas e uma necessária divisão dos trabalhos.

Algumas das bandas e cantores convidados serão chamados para gravar nos próprios estúdios da Globo, enquanto outra parte entrará por meio de lives, um recurso tão recorrente nos tempos de pandemia.

Dividir o “Show da Virada” entre presencial e participações remotas foi a solução encontrada para manter o formato em pé, na grade especial de fim de ano. E adequando-se, naturalmente, ao momento em que o distanciamento ainda é necessário e aglomerações não são permitidas.

Ivete Sangalo, não mais integrante do “The Voice”, ainda não tem presença confirmada no “Show da Virada”, mas fará o “Criança Esperança”.

TV Tudo

Possibilidades

Roberto Cabrini deve continuar apresentando o “Conexão Repórter” até o final de outubro, quando irá vencer o seu contrato com o SBT. Por enquanto, mesmo admitindo contatos, ele ainda não negocia com outra emissora.

Mesma situação

A situação do Cabrini é semelhante a de Rachel Sheherazade. Ela também continuará apresentando o “SBT Brasil” até o final do próximo mês. E também não acertou nada até agora sobre o futuro.

Terror

O momento no jornalismo do SBT já é dos mais complicados. E, como se não bastasse, figuras de lá de dentro estão espalhando informações que só tumultuam ainda mais o ambiente. É como se a redação fosse fechar.

Vai mudar

A Globo tem como certeza várias mudanças na sua programação para o ano que vem. Já existem estudos em cima disso e poucos terão espaços fixos na grade. Deve crescer o número de atrações por temporada e reduzir drasticamente os custos de produção.

Quase certo

Para o começo de 2021, a Globo deve apresentar uma nova temporada do “Fora de Hora”, com Paulo Vieira e Renata Gaspar. Isso está quase certo. Assim como, em janeiro, as exibições das séries “Os Carcereiros” e “Simonal”.

Datas possíveis

Ainda sobre a programação da Globo para o ano que vem, como sempre, um novo “BBB”. E como datas prováveis de estreia, os dias 19 ou 26 de janeiro.

Cesta

As finais da NBA movimentam a programação da Band a partir de quarta-feira e provocam alterações na grade. Sexta, não haverá a exibição do “Música na Band”. Que volta dia 9, ao vivo, com um especial do grupo “KLB”.

Belo negócio

O Arte 1, na última segunda-feira, transmitiu o início do leilão de todo acervo da massa falida de Edmar Cid Ferreira, realizado por James Lisboa, que se encerra no próximo dia 3. Só na primeira noite foram arrecadados R$ 16 mil, com 620 pessoas dando lances.

Bate – Rebate

· Na próxima sexta-feira a Record exibe o último episódio da segunda temporada do “Top Chef”.

· A atriz Pamela Tomé já é uma das certezas no elenco de “Gênesis”, da Record.

· A CNN Brasil vai exibir, nesta terça, 22h, o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump…

· … Transmissão em tempo real com a CNN e tradução simultânea…

· … A mediação será de Chris Wallace, da Fox News.

· O BandNews também acompanhará o debate, com a participação do embaixador Sergio Amaral como convidado especial…

· … E também já promete acompanhar os próximos encontros, nos dias 15 e 22 de outubro.

· Emanuel Jacobina, autor, está trabalhando numa sinopse para as 19h.

· A Globo não trabalha com qualquer previsão sobre a volta de auditório nos seus programas…

· … A tendência é que todos continuem assim, pelo menos, até o final deste ano.

· O SBT vai manter algumas pessoas da equipe do “Conexão Repórter”, mesmo após a saída de Roberto Cabrini…

· … A ideia é que elas comecem a produzir a Retrospectiva 2020.

C´est fini

A produtora LCA anunciou uma nova data, 24 de janeiro, para a estreia do reality de futebol “Uma Vida, Um Sonho”, no SBT. E está confirmando Aline Riscado na apresentação do programa. A produção, no entanto, continua parada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas