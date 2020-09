Colunistas PGR pede abertura de inquérito contra Joice Hasselmann

Por Flavio Pereira | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A deputada Federal Joyce Hasselmann, agora responde a inquérito solicitado pela PGR. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fonte de muitos dos dados colhidos no polêmico inquérito das Fake News instaurado pelo STF, que atingiu aliados do presidente Jair Bolsonaro, agora, a deputada federal Joice Hasselmann está investigada exatamente pela prática de fake news. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a instauração de um inquérito contra Joice para investigar indícios de quatro crimes: constrangimento ilegal, difamação, falsidade ideológica e associação criminosa. O motivo é reportagem exibida pela CNN na qual ex-funcionários a acusam de produzir fake news. O despacho de seis páginas foi assinado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e endereçado ao ministro do STF Luís Roberto Barroso, que decidiu pedir mais diligências antes de autorizar o inquérito. Em nota, a deputada acusa a PGR de adotar a medida por motivação eleitoral. Ela teve 1% das intenções de voto na mais recente pesquisa Datafolha para a disputa da prefeitura de São Paulo.

Bia Kicis, vítima do politicamente correto

Depois de ser o foco da polêmica pela postagem na qual pintou Luiz Henrique Mandetta e Sergio Moro de preto e sugeriu que eles procurem emprego numa grande rede de lojas que só admite negros, a deputada federal Bia Kicis comentou: “Não sou racista e quem me conhece sabe disso. Fiz uma crítica a dois ex-ministros que traíram o Presidente e, em descrédito, fazem de tudo para retornar ao jogo político. Se ofendi alguém, peço desculpas”.

O MBC defende Bia Kicis

O Movimento Brasil Conservador veio em defesa de Bia Kicis: “A Deputada @Biakicis está sendo atacada por ter mexido com os “dodóis” da Isentoleft:

– Moro

– Mandetta

– Politicamente correto

Não há qualquer traço de racismo na manifestação da Deputada – mas sobra canalhice (ou burrice) em quem a acusa”.

Após traição a Bolsonaro, presidente do PSL gaúcho rompeu com a esposa, candidata em Canoas

O deputado federal Nereu Crispim, obscuro político gaúcho, foi um dos primeiros a trair Jair Bolsonaro, logo após eleger-se para a Câmara dos Deputados, grudado na imagem do presidente. Agora, Crispim envolveu-se num barraco com a esposa, Carolina Lompa, que era candidata a vice-prefeita em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), na chapa do Republicanos. A chapa foi implodida.

Carolina não concordou com o apoio de R$ 75 mil destinados pelo PSL para a sua candidatura e exigiu mais dinheiro do marido, presidente estadual do partido.

A direção nacional negou o repasse, entendendo que a candidatura era irrelevante.

Como Crispim não conseguiu aumentar o valor, Carolina se estressou e passou a lavar roupa suja nas redes sociais, criticando o marido. Ela também perdeu o cargo de Presidente do PSL Mulher.

O casal, deputado Crispim e Caroline rompeu, e a direção nacional, com vergonha, já interviu. Colocou para fora Crispim e indicou o deputado estadual Ruy Irigaray para assumir a presidência do PSL gaúcho e dar uma imagem mais séria ao partido.

Números de quem fez lockdown, segundo Osmar Terra

“Nos últimos 54 dias os 5 países que tiveram maior aumento percentual de mortes por covid foram: Argentina 323%, Índia 142%, Equador 96%, Peru 63%, México 58%. Todos com quarentena e lockdown radicais. O Brasil teve 50% de aumento e a Suécia, sem quarentena e lockdown, 2,1%!!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas