Notas Brasil Pandemia pode custar R$ 1,1 bilhão aos clubes de futebol

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Os cem maiores clubes do futebol brasileiro podem perder, somados, R$ 1,1 bilhão de faturamento com os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre vendas de ingressos, redução de sócio torcedores, venda de produtos, corte nas verbas de TV e possíveis perdas de patrocínios. A estimativa foi traçada pelo consultor Amir Somoggi, sócio-diretor da Sports Value.

