Verão Pandemia: Prefeitura de Xangri-lá quer aumentar fiscalização na praia

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

(Foto: Divulgação/ Arquivo)

Xangri-lá é umas das praias mais badaladas pelos gaúchos. Mas a pandemia da Covid-19 exigiu algumas mudanças no comportamento dos veranistas e nas medidas de fiscalização municipal. Diversas atividades corriqueiras da época tiveram que ser repensadas. O prefeito de Xangri-lá, Celso Bassani Barbosa, contou como está funcionando o turismo nesta temporada de verão, na cidade.

“Tem que respeitar o distanciamento, o horário determinado pelo Governo do Estado, no qual eu tenho muita vontade de mudar porque eu acho que quanto mais ampliar o horário menos aglomeração vai ter em qualquer comércio. Estamos mandando um Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores para contratar 10 agentes do Covid para acompanhar junto na beira da praia, nos quiosques e em todos os comércios, instruindo as pessoas e os comerciantes para que se cumpram todas as regras”, destacou Celsinho.

Com segurança e respeitando todos os protocolos sanitários, alguns veranistas estão aproveitando bem a beira da praia, inclusive com o tradicional churrasquinho à beira-mar. “Estou aqui veraneando nessa praia maravilhosa e fazendo um churrasquinho. As pessoas tem que se adaptar, não adianta lutar ou nadar contra a correnteza. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, não só por nós, mas por todo esse pessoal que está aqui. A gente tem que ter respeito e na hora de comer tirar a máscara e se afastar um pouquinho um do outro. O vírus também não é um sapo, ele não pula na gente, tem que ter algum tipo de contato. Estou tentando fazer a coisa certa, sem deixar de fazer o que a gente gosta”, disse o veranista Ernesto Ortiz.

